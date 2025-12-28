Actualité

Pollution : la qualité de l’air reste mauvaise ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La concentration en multi-polluants et en particules fines reste très importante ce dimanche 28 décembre, dégradant les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    La qualité de l’air reste mauvaise, voire très mauvaise ce dimanche 28 décembre. La concentration en multi-polluants et en particules fines dans l’atmosphère poursuit sa hausse aujourd'hui à Lyon et dans la métropole lyonnaise.

    Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes seront donc mauvais, voire très mauvais, entre 21 heures et 23 heures. C’est le cas notamment pour les particules fines PM 2.5 qui dépassent largement le taux réglementaire, grimpant jusqu’à 57 µm.

