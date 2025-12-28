Actualité
(Illustration @WilliamPham)

Pollution : le niveau information-recommandation activé dans le Rhône

  • par Clémence Margall

    • La préfecture du Rhône active le niveau information-recommandation face à l’épisode de pollution de l’air que connaissent le bassin lyonnais et le Nord Isère ce dimanche 28 décembre.

    Alors que le bassin lyonnais et le Nord Isère connaissent un épisode de pollution de type combustion, polluant PM 10, depuis ce dimanche matin, la préfecture du Rhône active le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la métropole lyonnaise. Pour rappel, ce niveau n’implique aucune mesure contraignante, mais des recommandations sont toutefois faites.

    Limiter les déplacements

    Il est par exemple conseillé aux personnes vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses en plein air et à l’intérieur. Il est également recommandé d’arrêter d’utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installées avant 2000) et les groupes électrogènes, ainsi que de limiter la température de son logement à 19 degrés.

    Les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants (vélo, transports en commun, co-voiturage…) sont à privilégier en cas de déplacement durant l’épisode de pollution, tandis qu’il est demandé aux entreprises d’adapter les horaires des employés et de privilégier le télétravail. Les véhicules classés Crit’air 5,4 et 3 ou non-classés restent interdits dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole de Lyon

    Collectivités, agriculteurs et industriels

    La préfecture du Rhône recommande par ailleurs aux collectivités de promouvoir l'humidification, l'arrosage ou toute autre technique rendant les poussières moins volatiles et de réduire l'activité des chantiers générateurs de poussières, tout en développant les pratiques de mobilité les moins polluantes et en encourageant l'utilisation des parkings relais. La gratuité du stationnement résidentiel est également conseillée.

    Les opérations d’écobuage, de broyage et de brûlage à l’air libre sont par ailleurs à suspendre, quand les opérations émettrices de particules et oxydes d'azote et les chantiers générateurs de poussières sont à reporter.

