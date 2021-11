Covid-19 à Lyon : la hausse en graphique, l'évolution du nombre de nouveaux cas dans le Rhône

Dans le Rhône, le nombre de nouveaux cas de covid-19 continue sa hausse. Il a plus que doublé en une semaine.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au dimanche 21 novembre, le taux d'incidence est de 248 (les données prennent donc en compte la période entre le lundi 15 novembre et le dimanche 21 novembre). Ce taux était de 116 le 14 novembre, une semaine auparavant, et de 63 le 3 novembre. Le nombre de nouveaux cas a plus que doublé en une semaine. Comme le montre le graphique ci-dessous.