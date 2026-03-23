Métropolitaines : Qui sont vos conseillers métropolitains ?

10 circonscriptions à droite, quatre à gauche. Ce second scrutin a dessiné la nouvelle carte de la Métropole de Lyon, qui bascule à droite. Selon toute vraisemblance, c'est Véronique Sarselli qui devrait succéder à Bruno Bernard. Retour sur toutes les têtes de listes élues dans les 14 circonscriptions qui composent la Métropole de Lyon.

A l'issue de ce second tour des Métropolitaines, la carte des 150 conseillers est désormais connue. Avec ses 92 sièges, Grand Cœur lyonnais possède désormais la majorité absolue, devant l'union de la gauche et des écologistes et ses 49 sièges. La troisième force politique s'appelle Rassemblement National, avec cinq membres suivi par LFI avec trois sièges. Un membre divers gauche complète l'assemblée.

La composition de la Métropole de Lyon :



Lyon Centre

11 sièges à pourvoir

Avançons Ensemble : 9 sièges

Grand Cœur lyonnais : 2 sièges



Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Kheira BOUKRALFA

47,36% 21 930 Grand Coeur Lyonnais Valérie LORENTZ POINSOT 44,24%

20486 Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France Insoumise Florestan GROULT 8,40% 3891

Lyon Est

7 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 6 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Benjamin BADOUARD

44,36% 11366 GRAND COEUR LYONNAIS Hélène BARONNIER

47,06%

12060 Faire mieux pour la Métropole de Lyon Albert LEVY

8,58%

2199

Lyon Sud-Est

9 sièges à pourvoir

Avançons Ensemble : 7 sièges

Grand Coeur lyonnais : 2 sièges

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix GRAND COEUR LYONNAIS Michel LE FAOU 38,08 %

9 713 Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise Laurent LEGENDRE 11,61 % 2 961 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Marie-Charlotte GARIN 40,93 %

10 440 Remettre la métropole en ordre Alexandre DUPALAIS 9,39 % 2 395

Lyon Nord

9 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 7 sièges

Avançons Ensemble : 2 sièges





Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Grand Coeur Lyonnais Sarah PEILLON

59,60% 22322 Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Sandrine RUNEL

29,97% 16907

Lyon Sud

8 sièges à pourvoir

Avançons Ensemble : 6 sièges

Grand Coeur lyonnais : 2 sièges

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Faire mieux pour la Métropole de Lyon Léa TAURAN 12,71 % 4153 Grand Coeur Lyonnais Christophe GEOURJON

36,03 %

11 775 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Lucie VACHER

51,27 % 16 757

Lyon Ouest

11 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 9 sièges

Avançons Ensemble : 2 sièges

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise Malika BENARAB ATTOU 0, 10 % 37 Grand Coeur Lyonnais Yann CUCHERAT 55, 51 %

14756 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes François JOURNY

44, 39 %

16 173

Lones et Coteaux

12 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 9 sièges

Avançons Ensemble : 2 sièges

RN : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix GRAND COEUR LYONNAIS Jérôme MOROGE 51,63 % 18 547 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des Ecologistes Jean-Charles KOHLHAAS

33,78 % 12 134 REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN) Cécile PATOUT

14,60 % 5244

Rhône Amont

12 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 8 sièges

Avançons Ensemble : 2 sièges

RN : 1 siège

LFI : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Hélène GEOFFROY 32,84 %

11 403 REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN) Tim BOUZON 13,86 % 4812 Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon (LFI) Fatiha DIDAOUI 18,42 %

6396 GRAND COEUR LYONNAIS Laurence FAUTRA 34,88 %

12 109

Portes du Sud

11 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 8 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

LFI : 1 siège

RN : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes Michèle PICARD

25,12 %

5354 Faisons mieux pour une Métropole populaire (LFI) Idir BOUMERTIT

27,67% 5896 Grand Coeur Lyonnais Nathalie FRIER

32,41%

6907 Remettre la Métropole en ordre (RN) Marco CHARAVIA

14,80%

3153

Villeurbanne

17 sièges à pourvoir

Avançons Ensemble : 13 sièges

Grand Coeur lyonnais : 2 sièges

LFI : 1 siège

DVG : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes Bruno BERNARD 41, 38 %

17 456 REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE Gérald CANON 8, 99 %

3 792 Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne (LFI) Gabriel AMARD 15, 62 % 6 588 DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE (DVG) Didier VULLIERME

12, 37 % 5 218 GRAND COEUR LYONNAIS Sylvie BLES-GAGNAIRE

21, 64 %

9 126

Les circonscriptions où tout s'est joué dès le 1er tour

Ouest

9 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 8 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Tristan TEYSSIER

1,20 %

433 Remettre la Métropole en ordre Florent JULLIAND

11,34%

4096 FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON-LA FRANCE INSOUMISE Claire GRUNENWALD 4,68%

1690 Spartacus France "Alliance CItoyenne et Souveraine" Annie Armande TORRENT 0,61%

221 A la reconquête ! de la métropole de Lyon Olivier ROCHE

2,76%

996 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Hélène DUVIVIER

18,71%

6756 GRAND COEUR LYONNAIS Véronique SARSELLI

60,69% 21913

Plateau-Nord-Caluire

8 sièges à pourvoir :

Grand Coeur lyonnais : 7 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE Yves DUIGOU 1,04 %

302 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Fabrice MATTEUCCI 22,32 %

6477 A la Reconquête ! de la métropole de Lyon Antoinette TARLET

1,62 % 469 GRAND COEUR LYONNAIS Alexandre VINCENDET 54,37 % 15773

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Didier QUILICHINI 1,33 %

385 Remettre la Métropole en ordre Jacqueline VITAU 8,37 %

2428 FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISE Samah CHAOUI 10,96 %

3179

Porte des Alpes

12 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 10 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

RN : 1 siège



Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Faisons mieux pour la Métropole Wafia ZAK 12, 22 %

4 349 Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes Manon DOYELLE 17, 19 %

6 118 Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Michel PIOT 1, 80 %

642 Remettre La Métropole En Ordre (RN) Tiffany JONCOUR

17, 30 % 6 157 Grand Coeur Lyonnais Gilles GASCON 18 325

51, 49 %

Val-de-Saône

14 sièges à pourvoir

Grand Coeur lyonnais : 12 sièges

Avançons Ensemble : 1 siège

RN : 1 siège

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Muriel VANDER DONCKT

1,03%

498 REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN) Thierry D'AMATO 14,33% 6 940 A la reconquête ! de la Métropole de Lyon Xavier FOURBOUL 3,36% 1 627 GRAND COEUR LYONNAIS Sébastien MICHEL 52,36% 25 358 FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - La France Insoumise Hélios LOPEZ 3,77% 1 826 La voix des territoires Rose-France FOURNILLON

8,59%

4 162 Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Jérémy CAMUS 16,55% 8 015

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