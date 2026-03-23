Métropolitaines : Qui sont vos conseillers métropolitains ?

10 circonscriptions à droite, quatre à gauche. Ce second scrutin a dessiné la nouvelle carte de la Métropole de Lyon, qui bascule à droite. Selon toute vraisemblance, c'est Véronique Sarselli qui devrait succéder à Bruno Bernard. Retour sur toutes les têtes de listes élues dans les 14 circonscriptions qui composent la Métropole de Lyon.
A l'issue de ce second tour des Métropolitaines, la carte des 150 conseillers est désormais connue. Avec ses 92 sièges, Grand Cœur lyonnais possède désormais la majorité absolue, devant l'union de la gauche et des écologistes et ses 49 sièges. La troisième force politique s'appelle Rassemblement National, avec cinq membres suivi par LFI avec trois sièges. Un membre divers gauche complète l'assemblée.
La composition de la Métropole de Lyon :
Lyon Centre
11 sièges à pourvoir
Avançons Ensemble : 9 sièges
Grand Cœur lyonnais : 2 sièges
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Kheira BOUKRALFA
47,36%
|21 930
|Grand Coeur Lyonnais
|Valérie LORENTZ POINSOT
|44,24%
20486
|Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France Insoumise
|Florestan GROULT
|8,40%
|3891
Lyon Est
7 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 6 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Benjamin BADOUARD
44,36%
|11366
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Hélène BARONNIER
47,06%
12060
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Albert LEVY
8,58%
2199
Lyon Sud-Est
9 sièges à pourvoir
Avançons Ensemble : 7 sièges
Grand Coeur lyonnais : 2 sièges
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Michel LE FAOU
|38,08 %
9 713
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Laurent LEGENDRE
|11,61 %
|2 961
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Marie-Charlotte GARIN
|40,93 %
10 440
|Remettre la métropole en ordre
|Alexandre DUPALAIS
|9,39 %
|2 395
Lyon Nord
9 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 7 sièges
Avançons Ensemble : 2 sièges
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Grand Coeur Lyonnais
|Sarah PEILLON
59,60%
|22322
|Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Sandrine RUNEL
29,97%
|16907
Lyon Sud
8 sièges à pourvoir
Avançons Ensemble : 6 sièges
Grand Coeur lyonnais : 2 sièges
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Léa TAURAN
|12,71 %
|4153
|Grand Coeur Lyonnais
|Christophe GEOURJON
36,03 %
11 775
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Lucie VACHER
51,27 %
|16 757
Lyon Ouest
11 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 9 sièges
Avançons Ensemble : 2 sièges
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Malika BENARAB ATTOU
|0, 10 %
|37
|Grand Coeur Lyonnais
|Yann CUCHERAT
|55, 51 %
14756
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|François JOURNY
44, 39 %
16 173
Lones et Coteaux
12 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 9 sièges
Avançons Ensemble : 2 sièges
RN : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Jérôme MOROGE
|51,63 %
|18 547
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des Ecologistes
|Jean-Charles KOHLHAAS
33,78 %
|12 134
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)
|Cécile PATOUT
14,60 %
|5244
Rhône Amont
12 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
Avançons Ensemble : 2 sièges
RN : 1 siège
LFI : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Hélène GEOFFROY
|32,84 %
11 403
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)
|Tim BOUZON
|13,86 %
|4812
|Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon (LFI)
|Fatiha DIDAOUI
|18,42 %
6396
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Laurence FAUTRA
|34,88 %
12 109
Portes du Sud
11 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
LFI : 1 siège
RN : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Michèle PICARD
25,12 %
5354
|Faisons mieux pour une Métropole populaire (LFI)
|Idir BOUMERTIT
27,67%
|5896
|Grand Coeur Lyonnais
|Nathalie FRIER
32,41%
6907
|Remettre la Métropole en ordre (RN)
|Marco CHARAVIA
14,80%
3153
Villeurbanne
17 sièges à pourvoir
Avançons Ensemble : 13 sièges
Grand Coeur lyonnais : 2 sièges
LFI : 1 siège
DVG : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Bruno BERNARD
|41, 38 %
17 456
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Gérald CANON
|8, 99 %
3 792
|Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne (LFI)
|Gabriel AMARD
|15, 62 %
|6 588
|DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE (DVG)
|Didier VULLIERME
12, 37 %
|5 218
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Sylvie BLES-GAGNAIRE
21, 64 %
9 126
Les circonscriptions où tout s'est joué dès le 1er tour
Ouest
9 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Tristan TEYSSIER
1,20 %
433
|Remettre la Métropole en ordre
|Florent JULLIAND
11,34%
4096
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON-LA FRANCE INSOUMISE
|Claire GRUNENWALD
|4,68%
1690
|Spartacus France "Alliance CItoyenne et Souveraine"
|Annie Armande TORRENT
|0,61%
221
|A la reconquête ! de la métropole de Lyon
|Olivier ROCHE
2,76%
996
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Hélène DUVIVIER
18,71%
6756
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Véronique SARSELLI
60,69%
|21913
Plateau-Nord-Caluire
8 sièges à pourvoir :
Grand Coeur lyonnais : 7 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Yves DUIGOU
|1,04 %
302
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Fabrice MATTEUCCI
|22,32 %
6477
|A la Reconquête ! de la métropole de Lyon
|Antoinette TARLET
1,62 %
|469
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Alexandre VINCENDET
|54,37 %
|15773
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Didier QUILICHINI
|1,33 %
385
|Remettre la Métropole en ordre
|Jacqueline VITAU
|8,37 %
2428
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISE
|Samah CHAOUI
|10,96 %
3179
Porte des Alpes
12 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 10 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
RN : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faisons mieux pour la Métropole
|Wafia ZAK
|12, 22 %
4 349
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Manon DOYELLE
|17, 19 %
6 118
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Michel PIOT
|1, 80 %
642
|Remettre La Métropole En Ordre (RN)
|Tiffany JONCOUR
17, 30 %
|6 157
|Grand Coeur Lyonnais
|Gilles GASCON
|18 325
51, 49 %
Val-de-Saône
14 sièges à pourvoir
Grand Coeur lyonnais : 12 sièges
Avançons Ensemble : 1 siège
RN : 1 siège
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Muriel VANDER DONCKT
1,03%
498
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)
|Thierry D'AMATO
|14,33%
|6 940
|A la reconquête ! de la Métropole de Lyon
|Xavier FOURBOUL
|3,36%
|1 627
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Sébastien MICHEL
|52,36%
|25 358
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - La France Insoumise
|Hélios LOPEZ
|3,77%
|1 826
|La voix des territoires
|Rose-France FOURNILLON
8,59%
4 162
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Jérémy CAMUS
|16,55%
|8 015
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