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Véronique Sarselli et Bruno Bernard
Véronique Sarselli et Bruno Bernard

Métropolitaines : Qui sont vos conseillers métropolitains ?

  • par Romain Balme

    • 10 circonscriptions à droite, quatre à gauche. Ce second scrutin a dessiné la nouvelle carte de la Métropole de Lyon, qui bascule à droite. Selon toute vraisemblance, c'est Véronique Sarselli qui devrait succéder à Bruno Bernard. Retour sur toutes les têtes de listes élues dans les 14 circonscriptions qui composent la Métropole de Lyon.

    A l'issue de ce second tour des Métropolitaines, la carte des 150 conseillers est désormais connue. Avec ses 92 sièges, Grand Cœur lyonnais possède désormais la majorité absolue, devant l'union de la gauche et des écologistes et ses 49 sièges. La troisième force politique s'appelle Rassemblement National, avec cinq membres suivi par LFI avec trois sièges. Un membre divers gauche complète l'assemblée.

    La composition de la Métropole de Lyon :

    Lyon Centre

    11 sièges à pourvoir
    Avançons Ensemble : 9 sièges
    Grand Cœur lyonnais : 2 sièges

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesKheira BOUKRALFA
    47,36%    		21 930
    Grand Coeur LyonnaisValérie LORENTZ POINSOT44,24%
    20486
    Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France InsoumiseFlorestan GROULT8,40%3891

    Lyon Est

    7 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 6 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesBenjamin BADOUARD
    44,36%    		11366
    GRAND COEUR LYONNAISHélène BARONNIER
    47,06%
    12060
    Faire mieux pour la Métropole de LyonAlbert LEVY
    8,58%
    2199

    Lyon Sud-Est

    9 sièges à pourvoir
    Avançons Ensemble : 7 sièges
    Grand Coeur lyonnais : 2 sièges

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISMichel LE FAOU38,08 %
    9 713
    Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumiseLaurent LEGENDRE11,61 %2 961
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesMarie-Charlotte GARIN40,93 %
    10 440
    Remettre la métropole en ordreAlexandre DUPALAIS9,39 %2 395

    Lyon Nord

    9 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 7 sièges
    Avançons Ensemble : 2 sièges

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Grand Coeur LyonnaisSarah PEILLON
    59,60%    		22322
    Avançons Ensemble, l'union de la gauche et des écologistesSandrine RUNEL
    29,97%    		16907

    Lyon Sud

    8 sièges à pourvoir
    Avançons Ensemble : 6 sièges
    Grand Coeur lyonnais : 2 sièges

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Faire mieux pour la Métropole de LyonLéa TAURAN12,71 %4153
    Grand Coeur LyonnaisChristophe GEOURJON
    36,03 %
    11 775
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesLucie VACHER
    51,27 %    		16 757

    Lyon Ouest

    11 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 9 sièges
    Avançons Ensemble : 2 sièges

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumiseMalika BENARAB ATTOU0, 10 % 37
    Grand Coeur LyonnaisYann CUCHERAT55, 51 %
    14756
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesFrançois JOURNY
    44, 39 %
    16 173

    Lones et Coteaux

    12 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 9 sièges
    Avançons Ensemble : 2 sièges
    RN : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISJérôme MOROGE51,63 %18 547
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des EcologistesJean-Charles KOHLHAAS
    33,78 %    		12 134
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)Cécile PATOUT
    14,60 %    		5244

    Rhône Amont

    12 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
    Avançons Ensemble : 2 sièges
    RN : 1 siège
    LFI : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesHélène GEOFFROY32,84 %
    11 403
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)Tim BOUZON13,86 %4812
    Faire Mieux Pour la Métropole de Lyon (LFI)Fatiha DIDAOUI18,42 %
    6396
    GRAND COEUR LYONNAISLaurence FAUTRA34,88 %
    12 109

    Portes du Sud

    11 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège
    LFI : 1 siège
    RN : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesMichèle PICARD
    25,12 %
    5354
    Faisons mieux pour une Métropole populaire (LFI)Idir BOUMERTIT
    27,67%    		5896
    Grand Coeur LyonnaisNathalie FRIER
    32,41%
    6907
    Remettre la Métropole en ordre (RN)Marco CHARAVIA
    14,80%
    3153

    Villeurbanne

    17 sièges à pourvoir
    Avançons Ensemble : 13 sièges
    Grand Coeur lyonnais : 2 sièges
    LFI : 1 siège
    DVG : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesBruno BERNARD41, 38 %
    17 456
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE Gérald CANON8, 99 %
    3 792
    Métropole insoumise pour faire mieux à Villeurbanne (LFI)Gabriel AMARD15, 62 %6 588
    DIDIER VULLIERME AVEC JEAN-PAUL BRET POUR VILLEURBANNE (DVG)Didier VULLIERME
    12, 37 %    		5 218
    GRAND COEUR LYONNAISSylvie BLES-GAGNAIRE
    21, 64 %
    9 126

    Les circonscriptions où tout s'est joué dès le 1er tour

    Ouest

    9 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 8 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursTristan TEYSSIER
    1,20 %
    433
    Remettre la Métropole en ordreFlorent JULLIAND
    11,34%
    4096
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON-LA FRANCE INSOUMISEClaire GRUNENWALD4,68%
    1690
    Spartacus France "Alliance CItoyenne et Souveraine"Annie Armande TORRENT0,61% 
    221
    A la reconquête ! de la métropole de LyonOlivier ROCHE
    2,76%
    996
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesHélène DUVIVIER
    18,71%
    6756
    GRAND COEUR LYONNAISVéronique SARSELLI
    60,69%    		21913

    Plateau-Nord-Caluire

    8 sièges à pourvoir :
    Grand Coeur lyonnais : 7 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEYves DUIGOU1,04 %
    302
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesFabrice MATTEUCCI22,32 %
    6477
    A la Reconquête ! de la métropole de LyonAntoinette TARLET
    1,62 %    		469
    GRAND COEUR LYONNAISAlexandre VINCENDET54,37 %15773
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursDidier QUILICHINI1,33 %
    385
    Remettre la Métropole en ordreJacqueline VITAU8,37 %
    2428
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - LA FRANCE INSOUMISESamah CHAOUI10,96 %
    3179

    Porte des Alpes

    12 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 10 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège
    RN : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Faisons mieux pour la MétropoleWafia ZAK12, 22 %
    4 349
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesManon DOYELLE17, 19 %
    6 118
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursMichel PIOT1, 80 %
    642
    Remettre La Métropole En Ordre (RN)Tiffany JONCOUR
    17, 30 %     		6 157
    Grand Coeur LyonnaisGilles GASCON18 325
    51, 49 % 

    Val-de-Saône

    14 sièges à pourvoir
    Grand Coeur lyonnais : 12 sièges
    Avançons Ensemble : 1 siège
    RN : 1 siège

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursMuriel VANDER DONCKT
    1,03%
    498
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE (RN)Thierry D'AMATO14,33%6 940
    A la reconquête ! de la Métropole de LyonXavier FOURBOUL3,36%1 627
    GRAND COEUR LYONNAISSébastien MICHEL52,36%25 358
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - La France InsoumiseHélios LOPEZ3,77%1 826
    La voix des territoiresRose-France FOURNILLON
    8,59%
    4 162
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesJérémy CAMUS16,55%8 015

    Lire aussi : Tous nos articles sur les élections métropolitaines

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