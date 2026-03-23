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Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

Carte. La gauche offre une victoire écrasante à Véronique Sarselli pour la Métropole de Lyon

  • par NC

    • Véronique Sarselli devrait être élue présidente de la Métropole de Lyon ce jeudi. Ses listes l'ont emporté dans 10 des 14 circonscriptions de l'agglomération.

    C'est une victoire écrasante. La maire LR de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Véronique Sarselli devrait en toute logique être élue présidente de la Métropole de Lyon jeudi 26 mars après que ses listes ont battu celles du président écologiste sortant Bruno Bernard dans dix des 14 circonscriptions de l'agglomération lyonnaise.

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    Celle qui a été réélue à la tête de sa commune au premier tour se paye même le luxe de l'emporter dans des circonscriptions que l'on présidait ingagnables, bien aidée par les divisions de la gauche et des Insoumis. Grand Coeur lyonnais arrive en tête à Portes du sud, Rhône Amont et Lyon Est, des circonscriptions dans lesquelles le total des voix de gauche dépasse pourtant les 50 %.

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