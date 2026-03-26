Plus de 200 passagers évacués d'un TER : pagaille sur le trafic autour de Lyon

Ce jeudi matin, le trafic est perturbé sur les axes Lyon-Valence et Lyon-Roanne. En cause, un incendie qui s’est déclenché, ainsi qu’une collision entre un train et un échafaudage.

C’est une matinée à oublier pour 210 passagers d’un TER. Un incendie rapidement éteint s’est déclenché sur la toiture d’un train aux alentours de 6 h 45 ce jeudi 26 mars. Le feu est resté cantonné à l'extérieur du train, mais des fumées ont pu pénétrer à l'intérieur des wagons.

Les 210 passagers ont été évacués par les pompiers à hauteur de la gare d’Estressin à Vienne. Ils ont été rassemblés au gymnase Pierre et Marie Curie mis à disposition. À noter que 80 d’entre eux ont été pris en charge par les secours pour des symptômes légers, conséquence de l’inhalation des fumées. Victime d’un malaise, une des personnes a par ailleurs été transportée à l’hôpital de Vienne.

Un incendie qui a directement impacté le trafic SNCF, lourdement perturbé entre Lyon, Vienne et Valence.

Le trafic ferroviaire est dévié par l'Ardèche dans les deux sens de circulation. Ainsi, les gares du Péage-de-Roussillon, Saint-Clair -Les-Roches, Vienne et Estressin ne sont pas desservies.

Un train percute un échafaudage dans la Loire

En outre, l’axe Lyon/ Roanne subi également des difficultés. Un TER transportant 40 passagers a percuté un échafaudage à hauteur de Saint-Cyr-de-Favières, dans la Loire, tôt ce jeudi matin. Sur son site, la SNCF annonce un train par heure et par sens, avec un itinéraire modifié par Saint-Etienne.