Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Plus de 200 passagers évacués d'un TER : pagaille sur le trafic autour de Lyon

  • par Romain Balme

    • Ce jeudi matin, le trafic est perturbé sur les axes Lyon-Valence et Lyon-Roanne. En cause, un incendie qui s’est déclenché, ainsi qu’une collision entre un train et un échafaudage.

    C’est une matinée à oublier pour 210 passagers d’un TER. Un incendie rapidement éteint s’est déclenché sur la toiture d’un train aux alentours de 6 h 45 ce jeudi 26 mars. Le feu est resté cantonné à l'extérieur du train, mais des fumées ont pu pénétrer à l'intérieur des wagons. 

    Les 210 passagers ont été évacués par les pompiers à hauteur de la gare d’Estressin à Vienne. Ils ont été rassemblés au gymnase Pierre et Marie Curie mis à disposition. À noter que 80 d’entre eux ont été pris en charge par les secours pour des symptômes légers, conséquence de l’inhalation des fumées. Victime d’un malaise, une des personnes a par ailleurs été transportée à l’hôpital de Vienne. 

    Un incendie qui a directement impacté le trafic SNCF, lourdement perturbé entre Lyon, Vienne et Valence. 

    Le trafic ferroviaire est dévié par l'Ardèche dans les deux sens de circulation. Ainsi, les gares du Péage-de-Roussillon, Saint-Clair -Les-Roches, Vienne et Estressin ne sont pas desservies.

    Un train percute un échafaudage dans la Loire

    En outre, l’axe Lyon/ Roanne subi également des difficultés. Un TER transportant 40 passagers a percuté un échafaudage à hauteur de Saint-Cyr-de-Favières, dans la Loire, tôt ce jeudi matin. Sur son site, la SNCF annonce un train par heure et par sens, avec un itinéraire modifié par Saint-Etienne. 

    à lire également
    Chasse aux oeufs Pâques
    Rhône : pour fêter Pâques, une chasse aux œufs organisée au musée gallo-romain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chasse aux oeufs Pâques
    Rhône : pour fêter Pâques, une chasse aux œufs organisée au musée gallo-romain 12:20
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Plus de 200 passagers évacués d'un TER : pagaille sur le trafic autour de Lyon 11:52
    Véronique Sarselli élue présidente de la Métropole de Lyon 11:31
    Musée des Beaux-Arts de Lyon : découvrir l’art par l’odorat 11:22
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Des événements organisés à l’université Lumière Lyon 2 pour le festival Quais du Polar 2026 10:54
    d'heure en heure
    Hausse des prix du carburant : un barrage filtrant mis en place sur l'A7 ce samedi 10:32
    Et si GL Events jouait un rôle pendant les Jeux Olympiques de 2030 ? 10:18
    L'hémicycle métropolitain
    Véronique Sarselli est élue présidente. Suivez en direct l'installation du nouveau conseil de la Métropole de Lyon 09:52
    La Guillotière : un commerçant blessé au bras, un possible coup de feu évoqué 09:32
    Métropole de Lyon : le "troisième tour" peut-il rebattre les cartes pour Véronique Sarselli ? 09:02
    Nouvelles dégradations à La Duchère : six personnes interpellées 08:42
    RN88 : la Région Auvergne-Rhône-Alpes salue la condamnation de militants écologistes opposés au chantier 08:25
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : on n'avait jamais autant voté dans le Rhône depuis 2001 08:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut