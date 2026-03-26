C'est le grand jour la Métropole de Lyon. Ce jeudi 26 mars, les 150 conseillers métropolitains élus par les habitants dimanche vont choisir leur président ou présidente. Véronique Sarselli, maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon et tête de liste de Grand cœur lyonnais à la Métropole de Lyon, devrait être élue. Suivez en direct l'installation du nouveau conseil métropolitain tout au long de la journée.

11h00 Le dépouillement commence

Le long processus de vote est terminé. Le dépouillement va commencer.

10h35 Le vote commence

Les élus métropolitains viennent déposer un par un leur bulletin de vote dans l'ordre alphabétique. Un mode opératoire, longuet, qui va se reproduire pour l'élection des vice-présidents puis de la commission permanente. Le vote va durer encore longtemps. Seulement un tiers des élus a déjà voté. Grégory Doucet vient de déposer son bulletin dans l'urne.

10h21 Deux candidates seulement

Les candidats à la présidence de la Métropole doivent se manifester. Véronique Sarselli est la première à lever la main et à présenter sa candidature. L'Insoumise Fatiha Didaoui suit. Les écologistes ne présentent pas de candidats, pas plus que le RN qui fait son retour ce jeudi au conseil métropolitain.

10h16 : l'élection va débuter

L'élection va commencer. Le doyen d'âge explique les règles : deux premiers tours à la majorité absolue pour être élu, un troisième tour où une majorité relative suffit et en cas d'égalité, le plus âgé des deux candidats sera élu.

Véronique Sarselli devrait disposer d'une majorité absolue dès le premier tour, son groupe Grand Coeur lyonnais est composé de 92 membres. La majorité absolue est fixée à 76 voix.

10h01 : La séance débute

Bruno Bernard ouvre la séance. Il la préside "en sa qualité de président sortant". Il laissera rapidement sa place au doyen d'âge. Il glisse ironiquement qu'il préside une séance "pour la dernière fois peut-être". Il salue les conseillers métropolitains élus les 15 et 22 mars. "J'ai une pensée et des remerciements pour les élus du précédent mandat qui ne se sont pas représentés ou n'ont pas été réélus. Je remercie aussi les services", poursuit-il avant de rapidement quitter un fauteuil de président qu'il aura occupé un peu moins de six ans.

9h50 : Un conseil d'installation qui devrait durer une bonne partie de la journée

Si l'élection du président ou de la présidente doit se dérouler ce jeudi dans la matinée, le premier conseil métropolitain du mandat doit s'étirer une bonne partie de la journée. A partir de 10h, heure officielle du début du conseil, les conseillers métropolitains seront installés par Bruno Bernard, président écologiste sortant.

La séance sera ensuite présidée par le doyen d'âge du conseil, Jean-Paul Burnier, élu Grand cœur lyonnais sur la circonscription de Villeurbanne. Après la désignation des scrutateurs, le vote, à bulletin secret aura lieu. La personne élue prendra ensuite la parole avant qu'un point presse ne soit organisé en fin de matinée.

Enfin, cette après-midi, la composition de la commission permanente sera dévoilée et ses membres élus. Le conseil terminera cette journée par les élections des vice-présidents.

Les conseillers métropolitains sont répartis dans l'hémicycle pour cette séance d'installation en fonction de leurs circonscriptions d'élection et non de leurs groupes politiques. Véronique Sarselli siège à côté de François-Noël Buffet, candidat défait à quatre reprises lors de cette élection à la présidence de la Métropole. Grégory Doucet est entouré de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, qui découvre cette assemblée, et Stéphanie Léger, son adjointe PS sortante à l'éducation.

9h40 : Le conseil métropolitain va débuter dans quelques minutes

Les 150 conseillers métropolitains élus au cours des deux derniers dimanches d'élection ont rendez-vous ce jeudi 26 mars à l'Hôtel de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement, pour choisir leur président ou présidente. Un vote qui s'effectuera à bulletin secret et qui devrait permettre à Véronique Sarselli d'accéder à la présidence de la collectivité au près de 4 milliards d'euros de budget.

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