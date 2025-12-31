De Colo porte l'Asvel en Euroligue face à Paris

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Villeurbanne et Paris ont sué jusqu'au bout pour chercher la victoire, dans un derby français entre cancres de l'Euroligue.

Le Parisien Nadir Hifi, l'un des visages de la nouvelle génération de basketteurs tricolores (23 ans), a étalé sa qualité de shooteur (26 pts), mais dans le "money time", c'est un ancien qui a pris la lumière.

MVP de l'Euroligue en 2016, Nando de Colo, 38 ans, a inscrit trois paniers à 3 points dans les trois dernières minutes pour permettre aux Villeurbannais d'avoir le dernier mot (94-89). L'ex-Choletais a terminé avec 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Son coéquipier Glynn Watson a battu son record de points de la saison, avec 28 unités.

Avec ce sixième succès, l'Asvel (6-13) abandonne la dernière place au Bayern Munich (5-13) et recolle au niveau du Paris Basketball (6-13).