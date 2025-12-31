Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un 31 décembre ensoleillé et glacial à Lyon

  • par La Rédaction

    • C'est un mercredi froid et ensoleillé qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 31 décembre 2025.

    Pour ce dernier jour de l'année 2025, les Lyonnaises et Lyonnais vont avoir le droit à une belle journée d'hiver. Un froid hivernal toujours présent avec le retour d'un soleil généreux, perdurant jusqu'en fin de journée.

    Côté températures il fait -4 degrés ce mercredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 2 degrés dans la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison et un gel généralisé la nuit prochaine pour le Nouvel An.

    Lyon
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid

    Faire défiler vers le haut