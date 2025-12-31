Un 31 décembre ensoleillé et glacial à Lyon

C'est un mercredi froid et ensoleillé qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 31 décembre 2025.

Pour ce dernier jour de l'année 2025, les Lyonnaises et Lyonnais vont avoir le droit à une belle journée d'hiver. Un froid hivernal toujours présent avec le retour d'un soleil généreux, perdurant jusqu'en fin de journée.

Côté températures il fait -4 degrés ce mercredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 2 degrés dans la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison et un gel généralisé la nuit prochaine pour le Nouvel An.