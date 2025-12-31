Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance grand froid ce mercredi 31 décembre 2025.

Le froid accompagne une grande partie de la région pour ce dernier jour de l'année 2025. Si ce mercredi matin les températures sont très largement négatives en Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé quatre départements en vigilance jaune grand froid.

Il s'agit du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire et du Cantal. Un froid intense qui sera accentué tout au long de la journée par le vent du nord et une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée du 31 décembre 2025.