Vendanges en Saône-et-Loire : des récoltes en baisse

2025 restera comme une année compliquée pour les vignes bourguignonnes. Bien que qualitatives, les vendanges n'ont pas été quantitatives, notamment dans les côtes du cauchois.

Le comité Bourgogne s'est réuni hier, à Beaune, pour présenter le résultat des vendanges 2025. Conclusion : la récolte reste encore inférieure à la moyenne, mais supérieure à celle de l'année dernière. 2025, ne sera pas synonyme d'opulence pour les vignerons, malgré la bonne qualité des raisins. La cause ? Des aléas climatiques qui n'ont cessé de toucher les exploitations. Grêle, canicule, vents, la Saône-et-Loire n'a pas été épargnée.

Les côtes du cauchois touchées de plein fouet

Dans les côtes du cauchois, le constat est similaire. Vincent Royet, qui détient une parcelle de 13 hectares témoigne au micro d'Ici Bourgogne : "On a grêlé trois fois dans la saison, je n'avais encore jamais vu ça. Il n'y avait rien dans le raisin, que de la peau et les pépins", se désole-t-il. Laurent Demontmerot, président de l'appellation "Côte du cauchois" surenchérit : "La nature ne nous a pas aidés pendant les 15 jours où nous devions récolter". Une baisse significative qui n'altère cependant pas la qualité des raisins ramassés.

Ce matin, la préfecture de Saône-et-Loire a annoncé un allègement de la taxe sur le foncier non bâti, pour permettre aux exploitants, et notamment aux vignerons de combler leurs pertes causées par le climat.