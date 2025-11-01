Actualité
(Photo by GAIZKA IROZ / AFP)

La Saône-et-Loire concernée par un foyer de grippe aviaire

  • par Romain Balme

    • Un premier foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé à Garnat-sur-Engièvre, dans l’Allier. La Saône-et-Loire est partiellement concernée.

    Après la dermatose nodulaire bovine, c'est la grippe aviaire qui s'attaque aux élevages. Ce mercredi 29 octobre, un premier foyer caractérisé d'"hautement pathogène" a été découvert dans un élevage multi-espèces à Garnat-sur-Engièvre dans l'Allier. Des mesures de sécurité sanitaire ont été immédiatement mises en place comme le dépeuplement des animaux touchés.

    A l'instar de la dermatose bovine, une zone de protection (3 km autour du foyer) et de surveillance (10 km autour du foyer) ont été établies pour limiter la propagation. C'est par ce biais que le département de la Saône-et Loire est directement concerné par cette grippe aviaire à travers les villes de Lesme et Vitry-sur-Loire entre autres.

    La préfecture de Saône-et-Loire tient à rappeler que "pour éviter la diffusion du virus, il est recommandé pour l’ensemble du public d’éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent
    les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés."     Pour rappel, la consommation de viande, de foie gars et d'oeufs n'est pas nuisible à l'être humain.

    Saône-et-Loire : deux ministres en visite à Allériot ce vendredi

