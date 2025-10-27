Actualité
obseques gerard collomb
Emmanuel Macron et son épouse Brigitte lors de leur arrivée aux obsèques. @WilliamPham

Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus

  • par Romain Balme

    • Dix personnes, dont un élu de Culles-les-Roches, comparaissent à Paris pour cyberharcèlement envers la Première dame, victime d’une intox transphobe.

    Ils sont dix (huit hommes et deux femmes) à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Dix personnes suspectées de cyberharcèlement envers Brigitte Macron. Pour rappel, la Première dame a été la cible d'une infox selon laquelle elle serait en réalité une femme transgenre. Parmi les accusés, un élu de la commune de Culles-les-Roches (Saône-et Loire) rapporte le JSL. Jean-Luc Montégut est le deuxième adjoint de la petite commune de 200 habitants.

    Pour rappel, l'audience a débuté cet après-midi aux alentours de 13 h 30. A noter l'absence de Brigitte Macron et de trois suspects. Si les dix accusés sont reconnus coupables d'harcèlement moral, ils encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

    à lire également
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    obseques gerard collomb
    Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus 18:44
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 18:13
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 17:48
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 17:40
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 17:07
    d'heure en heure
    Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui 16:30
    Météo : une hausse des températures attendue cette semaine à Lyon 16:10
    La Métropole de Lyon lance les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas 15:44
    bruno bernard
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville à Lyon : Bruno Bernard répond à Jean-Michel Aulas 15:32
    Psychologue écrit sur un papier
    Auvergne-Rhône-Alpes : une journée dédiée à la reconversion professionnelle organisée dans toute la région 15:10
    La modélisation physique au laboratoire Artelia
    ArteLab : le plus grand labo hydraulique d’Europe rénové 14:28
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : une femme tuée à l'arme blanche à Saint-Priest 13:49
    Fiducial
    Lyon : la Ville et les propriétaires de ce bâtiment bientôt devant la justice 13:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut