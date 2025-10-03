Actualité

Lyon : gagnez vos invitations pour le Marché de la Mode Vintage !

  • par La rédaction

    • Le Marché de la Mode Vintage revient à Lyon les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025 ! Lyon Capitale vous offre des places.

    La Sucrière accueillera la 29e édition du Marché de la Mode Vintage. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour cet événement devenu incontournable de la scène rétro en France.

    Le temps d’un week-end, Lyon se transformera en capitale du vintage. Mode, décoration, vinyles, mobilier ou encore affiches de cinéma : plus de 180 exposants venus de toute la France partageront leurs trésors, entre pièces authentiques et créations inspirées du passé.

    Bien plus qu’un marché, le rendez-vous propose une immersion dans la culture vintage avec défilés, ateliers de customisation et réparation, blind tests, spectacles de danse et même une compétition de flippers dans un nouvel espace rétro-gaming.

    Autre nouveauté marquante, le Conservatoire de la Mode Vintage présentera une exposition inédite consacrée aux marques françaises disparues, afin de redonner vie à des pans oubliés de l’histoire du prêt-à-porter. Chic, responsable et festif, l’événement s’annonce comme le bon plan automnal pour tous les amoureux de seconde main et de créativité rétro.

    Lyon Capitale, partenaire de l’événement, vous propose de remporter des invitations. Attention, les places sont limitées ! Les plus rapides pourront gagner une invitation (une par personne). Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le mercredi 8 octobre à 12h, en indiquant vos nom et prénom.

    Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.

