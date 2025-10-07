Actualité
derby saint etienne lyon
Illustration derby OL-ASSE. (Photo Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

ASSE : les Socios Verts entrent au capital du club

    • L'association de supporters des "Socios Verts" est parvenu à récolter les 120 000 euros nécessaires à leur entrée au capital du club.

    120 000 euros. Tel était le prix à payer pour entrer dans l'histoire de leur club de coeur. Les Socios Verts, association de supporters de l'AS Saint-Etienne, font maintenant partie des actionnaires de l'actuel dauphin de la ligue 2. Cependant, avec sa part estimée à 0,1%, l'association créée en 2021 ne siégera pas au conseil d'administration. Cet accomplissement est devenu possible suite au rachat des parts de Vincent Tong-Cuong, ancien directeur du club.

    4200 donateurs… dont Platini et Larqué

    Plus de 4 200 supporters ont participé à la levée de fonds, dont le champion d'Europe 1984 Michel Platini, et Jean Michel-Larqué qui auront tout deux marqué l'histoire du club pendant leurs passages. A noter que cette participation de supporters au capital d'un club reste assez peu présente dans le football français. A titre de comparaison, Sochaux, Guingamp ou encore Bastia utilisent également ce modèle.

