ASSE : les Socios Verts entrent au capital du club

L'association de supporters des "Socios Verts" est parvenu à récolter les 120 000 euros nécessaires à leur entrée au capital du club.

120 000 euros. Tel était le prix à payer pour entrer dans l'histoire de leur club de coeur. Les Socios Verts, association de supporters de l'AS Saint-Etienne, font maintenant partie des actionnaires de l'actuel dauphin de la ligue 2. Cependant, avec sa part estimée à 0,1%, l'association créée en 2021 ne siégera pas au conseil d'administration. Cet accomplissement est devenu possible suite au rachat des parts de Vincent Tong-Cuong, ancien directeur du club.

4200 donateurs… dont Platini et Larqué

Plus de 4 200 supporters ont participé à la levée de fonds, dont le champion d'Europe 1984 Michel Platini, et Jean Michel-Larqué qui auront tout deux marqué l'histoire du club pendant leurs passages. A noter que cette participation de supporters au capital d'un club reste assez peu présente dans le football français. A titre de comparaison, Sochaux, Guingamp ou encore Bastia utilisent également ce modèle.