Saône-et-Loire : deux ministres en visite à Allériot ce vendredi

  • par Romain Balme

    • Mathieu Lefèvre et Sébastien Martin seront en déplacement ce vendredi 31 octobre à Allériot. Au programme : inauguration du site du Pavé, puis visite de l’entreprise Erion.

    Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition Ecologique, et Sébastien Martin, ministre délégué à l’Industrie se déplaceront en Saône-et-Loire. C'est sur le site du Pavé, à Allériot que les deux ministres se rendront ce vendredi 31 octobre. aux alentours de 10 heures.

    Lors de leur passage, les deux ministres inaugureront et visiteront le site du Pavé, une entreprise qui recycle les déchets plastiques pour en faire un nouveau matériau. Ensuite, c'est seul que le Châlonnais Sébastien Martin visitera l'après-midi e site d'Erion, une société spécialisée dans la révision des locomotives.

