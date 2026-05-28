"Une politique de long terme et un travail de l'instant" : Comment la Ville de Lyon compte adapter le territoire à la canicule

Emmanuel Giraud, maire du 9e arrondissement, Stéphanie Léger, adjointe à l’Éducation, Grégory Doucet, maire de Lyon, et Gautier Chapuis, adjoint au Climat, ont lancé le « Plan Fraîcheur » plus tôt que prévu face à l’épisode de canicule. (Clemence Margall)

Face à un épisode de chaleur inédit, la Ville de Lyon a lancé ce jeudi 28 mai, avec quelques semaines d’avance, son plan "Objectif Fraîcheur" et détaillé ses prochaines actions pour adapter le territoire à la canicule.

C’est une nouvelle journée étouffante que vivent les Lyonnais ce jeudi 28 mai, alors que le mercure indique encore 33 degrés. Si le record de 1945 n’a pas été battu, cet épisode de canicule que connaît le Rhône, inédit par sa précocité, sera amené à se reproduire fréquemment et de façon plus intense. C’est donc avec quelques semaines d’avance que la Ville de Lyon a relancé ce jeudi son plan "Objectif Fraîcheur" pour aider ses citoyens à lutter contre la chaleur. L'occasion aussi de présenter ses futurs projets pour adapter le territoire à la canicule.

Lire aussi : Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale

Un plan renforcé

Le plan, s’il est construit de la même façon que les années précédentes, a dû être "adapté" et "intensifié", souligne Gautier Chapuis, adjoint délégué au Climat et à l’Adaptation. Les quelque 700 lieux frais – traboules, fontaines, équipements publics rafraîchis – sont toujours accessibles en ligne. L’Agora 2030, qui regroupe 170 structures, met cette année 9 nouveaux lieux de fraîcheur à disposition des Lyonnais, afin de permettre "un maillage plus important sur le territoire", indique encore l'adjoint.

En parallèle, 53 nouvelles fontaines d’eau potable vont être installées aux quatre coins de la ville, ainsi que 2 fontaines non-potables dans les 6e et 8e arrondissements pour se rafraîchir. L’accès aux piscines municipales a également été renforcé pour permettre des horaires plus élargis.

Lire aussi : Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule

L’ensemble des écoles municipales rénovées d’ici la fin du mandat

Au-delà de ces actions du quotidien, c’est d’abord sur le long terme que la Ville de Lyon souhaite agir. "Car il est bien question de santé lorsque l’on parle de l’adaptation de la ville", souligne Grégory Doucet, maire de Lyon, à l’ombre des arbres du square Michèle Segonne, dans le 9e arrondissement. L’édile, tout en rappelant que 30 hectares de nature ont été repris sur le béton et qu’un tiers des écoles municipales ont bénéficié d’une rénovation thermique durant le prédécent mandat, veut "poursuivre l’effort" face à un été "qui commence de plus en plus tôt."

Une attention particulière va donc être apportée aux personnes les plus vulnérables, à savoir les seniors et les enfants. Dans le premier cas, les sorties vont être renforcées, "ce qui est aussi un moyen de lutter contre l’isolement", insiste Gautier Chapuis, tandis que dans le second, la Ville de Lyon veut poursuivre la rénovation thermique de ses 207 écoles. Situé à quelques mètres du square, le groupe scolaire Jean Zay bénéficiera par exemple d’importants travaux dans les prochains mois. Les repas froids servis en période de fortes chaleurs ou encore les cours en plein air sont par ailleurs reconduits cette année.

Une attention particulière sera apportée aux seniors et aux enfants. La Ville de #Lyon s’est fixée comme objectif d’achever la rénovation thermique de ses écoles durant ce mandat.



Un plan "aventure fraîcheur" a été lancé pour lutter avec les élèves contre la canicule. https://t.co/CgYNB4fnx3 pic.twitter.com/SyrWudVtQm — Lyon Capitale (@lyoncap) May 28, 2026

Les enfants et professeurs seront aussi pleinement impliqués. La municipalité a récemment lancé l'"Aventure Fraîcheur" dans 9 écoles. Objectif : apprendre aux élèves à "travailler autrement" et à adapter la vie dans les écoles. Plusieurs exercices ludiques sont ainsi mis en place, comme "une chasse au trésor thermique" afin d’identifier les lieux les plus frais de l’établissement. "De cette expérience, de ce travail commun, nous allons changer notre façon de vivre la canicule", soutient Stéphanie Légier, adjointe déléguée à l’Éducation. Un premier bilan sera ensuite réalisé pour adapter le dispositif à l’ensemble des écoles municipales.

Lire aussi : Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages

Doucet espère lancer les travaux de rénovation des logements en 2027

Enfin, la Ville de Lyon entend s’attaquer à la rénovation des bureaux, équipements sportifs et culturels. "C’est une politique de long terme, qui se déploie année après année, à laquelle il faut ajouter un travail de l’instant", résume Grégory Doucet.

Mais aussi des logements. Pour l’heure, aucun calendrier n’a été établi par la municipalité concernant le "fonds d'adaptation des logements à la chaleur" promis durant la campagne. "Les contours juridiques n’ont pas encore été définis, mais il reste dans notre programme. Nous travaillons actuellement sur le plan pluriannuel d’investissements", assure enfin l’édile, qui espère un début des travaux à l’été 2027.

Lire aussi : Chauffage urbain, fonds d'adaptation contre la chaleur : les promesses de Grégory Doucet pour le logement à Lyon