Lyon : le métro D perturbé depuis ce matin, la ligne circule partiellement

Depuis environ 8 heures ce matin, la ligne de métro D est perturbée à Lyon en raison d’un incident technique sur le système de pilotage automatique. Des bus relais ont été déployés.

Les usagers sont confrontés à une nouvelle difficulté ce jeudi. Depuis environ 8 h 30, la ligne de métro D connaît des arrêts partiels de son exploitation entre les stations Gare de Vaise - Gérard Collomb et Valmy. Le problème est lié à un incident technique sur le système de pilotage automatique, indique TCL dans un communiqué.

Après une première interruption, la circulation a de nouveau été arrêtée sur ce secteur en milieu de journée suite à un défaut sur le système de commande à distance, poursuit TCL. La ligne circule actuellement entre Gorge de Loup et Gare de Vénissieux. Des bus relais ont été mis en place entre les stations Gare de Vaise - Gérard Collomb et Gorge de Loup pour pallier ce désagrément. Des dispositifs d'information et d'accompagnement sont également à disposition des usagers.

"Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", conclut le communiqué.