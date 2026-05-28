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En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
En janvier 2024, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.

Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule

  • par Loane Carpano

    • Le service d'eau potable de la Métropole de Lyon communique une liste d'écogestes à mettre en place pour économiser l'eau en cette période de canicule.

    Alors que le mercure devrait atteindre les 34°C ce jeudi, le service d'eau potable de la Métropole de Lyon rappelle l'importance de préserver et d'économiser l'eau. Pour cela, "Eau du Grand Lyon", communique une liste d'écogestes à mettre en place quotidiennement pour éviter de gaspiller cette ressource.

    Parmi les conseils donnés, Eau du Grand Lyon préconise de prendre des douches plutôt que des bains "une douche consomme en moyenne 59 litres quand le bain nécessite 150 litres" rappelle la régie publique. Mais attention, pour que le geste soit efficace, il ne faut pas passer plus de cinq minutes sous la douche : "Réduire la douche de deux minutes, c'est 30 litres d'eau économisés", indique Eau du Grand Lyon.

    Autres écogestes à mettre en place ? Réutiliser l'eau de cuisson pour arroser ses plantes, garder une carafe d'eau au réfrigérateur pour ne pas attendre au robinet qu'elle soit fraîche, ou encore, attendre que sa machine à laver soit bien pleine pour la lancer.

    Lire aussi : Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ?

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