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Place de La Croix Rousse

Lyon : un village de prévention dédié à la jeunesse s'installe à la Croix-Rousse

  • par Loane Carpano

    • Mardi 2 juin, un village de prévention à destination des adolescents et jeunes adultes se tiendra sur la place de la Croix-Rousse.

    Un village de la prévention, consacré à la santé et au bien-être des adolescents et jeunes adultes se tiendra mardi 2 juin sur la place de la Croix-Rousse à Lyon. Plusieurs espaces d'information, de sensibilisation et d'expérimentation seront alors installés sur place. Parmi ses pôles, un pôle sera dédié à la santé sexuelle, un autre à la santé mentale, ou encore à la nutrition ou aux gestes qui sauvent.

    Le village est ouvert à tous, gratuitement, de 10 h à 14 h. Plusieurs collèges et lycées lyonnais participeront à l'événement.

    Lire aussi : Un "Hub prévention" pour transformer la prise en charge aux Hospices civils de Lyon

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