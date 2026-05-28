Lyon : un homme arrache le collier d'une policière

Le 21 mai, un homme a arraché le collier d'une policière alors qu'elle se promenait, hors service, dans le 3e arrondissement.

Le 21 mai dernier, un voleur pensait s'en prendre à une simple passante en s'attaquant à une policière hors service.

Aux alentours de 17 h ce jour-là, une fonctionnaire de police a été prise pour cible alors qu'elle se promenait dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon la police, un homme lui aurait arraché son collier en pleine rue.

L'individu aurait alors directement pris la fuite avant d'être rattrapé par la policière. Maintenu sur place, l'homme aurait ensuite été arrêté par un équipage de police, avant d'être placé en garde à vue, puis, condamné à dix-huit mois de prison, dont six avec sursis.

#Interpellation | Le 21/05 à #Lyon 3e, une policière hors service était victime d'un vol à l'arraché de son collier.

Elle rattrapait l'individu et le maintenait sur place avant l'arrivée d'un équipage de #police.

⚖️ 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour l'auteur pic.twitter.com/O5dHvRRJV3 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 27, 2026

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