Culture

"Vos gueules les poètes" au théâtre des Marronniers :  "Faire entendre l’espoir d’une parole vivante"

  • par Caïn Marchenoir

    • Le comédien et chanteur Pascal Carré propose un seul en scène entre théâtre et poésie 

    Après une longue période croix-roussienne, le comédien et chanteur Pascal Carré habite depuis peu Saint-Just-d’Avray. À ses débuts il a suivi une “formation littéraire et arts culinaires”, dont le point commun est d’être, dit-il avec humour, “des métiers de bouche”. Comédien avant tout de théâtre, il a aussi tourné avec Pierre Mondy, Line Renaud, Catherine Jacob, Muriel Robin, Victor Lanoux, Antoine Duléry, James Thierrée… Il sera de retour à Lyon, au théâtre des Marronniers, pour présenter un montage de textes intitulé Vos gueules les poètes. 

    Un seul en scène entre théâtre et poésie où l’on entendra des poèmes de Jean-Pierre Siméon, Robert Desnos, Nâzim Hikmet, Jacques Prévert, Gavriil Batenkov, Boris Vian, Victor Hugo, Louis Aragon, Charles Baudelaire, Léo Ferré, Mahmoud Darwich, Jean-Loup Dabadie, Léopold Sédar Senghor, Stéphane Hessel, Arthur Rimbaud…

    Pour lui, il s’agit : “De hausser le ton à l’intensité du poème
    De faire entendre l’espoir d’une parole vivante
    D’une parole libre
    D’une parole de révolte salutaire
    Celle des poètes libertaires
    Aux plumes affutées.”

    Vos gueules les poètes – Du 28 mai au 7 juin au théâtre des Marronniers

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