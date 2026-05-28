Le comédien et chanteur Pascal Carré propose un seul en scène entre théâtre et poésie

Après une longue période croix-roussienne, le comédien et chanteur Pascal Carré habite depuis peu Saint-Just-d’Avray. À ses débuts il a suivi une “formation littéraire et arts culinaires”, dont le point commun est d’être, dit-il avec humour, “des métiers de bouche”. Comédien avant tout de théâtre, il a aussi tourné avec Pierre Mondy, Line Renaud, Catherine Jacob, Muriel Robin, Victor Lanoux, Antoine Duléry, James Thierrée… Il sera de retour à Lyon, au théâtre des Marronniers, pour présenter un montage de textes intitulé Vos gueules les poètes.

Un seul en scène entre théâtre et poésie où l’on entendra des poèmes de Jean-Pierre Siméon, Robert Desnos, Nâzim Hikmet, Jacques Prévert, Gavriil Batenkov, Boris Vian, Victor Hugo, Louis Aragon, Charles Baudelaire, Léo Ferré, Mahmoud Darwich, Jean-Loup Dabadie, Léopold Sédar Senghor, Stéphane Hessel, Arthur Rimbaud…

Pour lui, il s’agit : “De hausser le ton à l’intensité du poème

De faire entendre l’espoir d’une parole vivante

D’une parole libre

D’une parole de révolte salutaire

Celle des poètes libertaires

Aux plumes affutées.”

Vos gueules les poètes – Du 28 mai au 7 juin au théâtre des Marronniers