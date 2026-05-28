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Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Près de Lyon : Le pont de Condrieu fermé à la circulation, un problème de câble soupçonné

  • par Romain Balme

    • Les départements du Rhône et de l'Isère ont annoncé la fermeture du pont de Condrieu. En cause, l'affaiblissement de l'un des câbles.

    Le pont de Condrieu est désormais fermé à toute circulation. Situé entre Condrieu (Rhône) et les Roches-de-Condrieu (Isère), l'édifice géré par les départements du Rhône et de l'Isère ne peut plus être traversé. Cela concerne également les piétons et les cyclistes. Les deux collectivités ont pris la décision dans la matinée de ce jeudi 28 mai, après l'observation de l'affaiblissement d'un des câbles qui maintient le pont. Des "vérifications complémentaires approfondies" vont être mises en place "sur la base du principe de précaution et conformément aux procédures de surveillance et d'alertes" explique le département du Rhône via un communiqué.

    Cette procédure d'alerte déclenchée entraine la mobilisation de plusieurs acteurs. Parmi eux, les communes, l'Etat, les forces de l'ordre, les secours, ou encore les entreprises travaillant sur l'ouvrage. Le département du Rhône promet que de nouvelles communications seront diffusées pour tenir au courant la population de l'avancée des décisions.

    Des travaux en cascade

    A noter que l'édifice a fait l'objet de travaux ces derniers mois. Depuis septembre 2025, des travaux de consolidation du pont sont réalisés, nécessitant parfois leur arrêt en raison d'un fort débit du Rhône. En mars dernier, une poutre d'une cinquantaine de mètres a été installée côté rive gauche de l'ouvrage, puis la même opération a été répétée de l'autre côté.

    Lire aussi : Le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation après des travaux d’urgence

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