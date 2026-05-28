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@Hugo LAUBEPIN
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Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages

  • par LR
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    • Alors que la chaleur s’installe dans le Rhône et la métropole de Lyon depuis quelques jours, la gendarmerie appelle à la plus grande vigilance près des fleuves et rivières.

    Avec les températures élevées enregistrées ces derniers jours à Lyon et dans le Rhône, nombreux sont ceux qui cherchent un peu de fraîcheur au bord de l’eau. Mais la gendarmerie du Rhône met en garde contre les risques liés aux baignades dans les zones non surveillées.

    A lire aussi : Canicule à Lyon : le record de chaleur de 1945 tient toujours

    Dans un message de prévention diffusé ce jeudi, les militaires rappellent que les fleuves, rivières et cours d’eau peuvent devenir particulièrement dangereux, même lorsqu’ils semblent calmes. Courants imprévisibles, eau froide provoquant un choc thermique, rochers immergés ou encore sols instables figurent parmi les principaux dangers signalés.

    Les forces de l’ordre alertent également sur les comportements à risque, notamment la consommation d’alcool ou de stupéfiants avant une baignade. Chaque année, plusieurs accidents et noyades sont recensés dans des secteurs dépourvus de surveillance. La gendarmerie recommande ainsi de privilégier les sites surveillés, de ne jamais se baigner seul et de garder une attention constante sur les enfants.

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