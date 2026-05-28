Actualité
La piscine Garibaldi à Lyon. (@DR)

Fortes chaleurs : quelles piscines sont ouvertes à Lyon ?

  • par Romain Balme

    • Alors que les fortes chaleurs s’installent dans la capitale des Gaules, Lyon Capitale fait le point sur les établissements actuellement ouverts.

    En ces périodes de fortes chaleurs, elles sont attendues par tous les Lyonnais : les piscines. Dans un message sur son compte X, Jean-Michel Aulas avait déploré le manque de piscines ouvertes le week-end. Quels établissements sont actuellement ouverts à Lyon ? Lyon Capitale vous explique.

    Côté piscines municipales, le Centre Tony Bertrand (Lyon 7e) est ouvert tous les jours et s'apprête à entrer en période estivale ce week-end. La piscine du Lou à Gerland (7e) est également ouverte, tous les jours de la semaine. Les 30 et 31 mai, certaines piscines municipales seront fermées (Garibaldi, Vaise, Saint-Exupéry). Garibaldi (3e) nous confirme être ouverte tous les jours de la semaine, comme c'est le cas pour la piscine Saint-Exupéry (4e). Celle de Vaise (9e) n'ouvrira pas ses portes les mercredi et les week-ends du 1er au 19 juin.

    Dans le 6e arrondissement, la piscine de Tronchet ouvrira au grand public à partir du 22 juin, réservées pour l'instant uniquement aux scolaires. Celle de Delessert (7e) est actuellement ouverte. Un de ses agents d'accueil nous confirme qu'elle "fermera ses portes le mercredi et le week-end, du 1er juin jusqu'à la fin du mois." A Charial (3e), piscine d'hiver, la saison se termine fin mai.

    Lire aussi : Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ?

    Les piscines de la Duchère et Mermoz ouvriront à partir de la fin du mois de juin

    Actuellement fermées, les piscines de la Duchère (9e) et de Jean Mermoz (8e) rouvriront respectivement leurs portes les 25 juin et 1er juillet. Elles seront accessibles tous les jours au grand public.

    Dans le reste de l'agglomération, le centre Nautique de Vénissieux est ouvert tous les jours, et s'apprête à passer en période estivale avec des horaires élargis (10 h - 19 h 30). L'Aquavert de Francheville est actuellement ouvert tous les jours de la semaine, ainsi que le samedi après-midi et le dimanche matin.

    Lire aussi : Parcs, musées, piscines : les bons plans pour faire face aux fortes chaleurs à Lyon





    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : une enfant de trois en réanimation après une noyade

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fortes chaleurs : quelles piscines sont ouvertes à Lyon ? 16:18
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : une enfant de trois en réanimation après une noyade 15:51
    friperie seconde-main
    Lyon : la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main 15:41
    Près de Lyon : Le pont de Condrieu fermé à la circulation, un problème de câble soupçonné 14:53
    Lyon : le métro D perturbé depuis ce matin, la ligne circule partiellement 14:34
    d'heure en heure
    Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon 14:32
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un homme arrache le collier d'une policière 13:54
    The Champions Burger lance sa tournée à Lyon pour élire le meilleur burger d'Europe 13:20
    vincent-poillet_croix-rousse-30052012-4781-
    Lyon : un village de prévention dédié à la jeunesse s'installe à la Croix-Rousse 12:50
    "Vos gueules les poètes" au théâtre des Marronniers :  "Faire entendre l’espoir d’une parole vivante" 12:30
    En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
    Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule 12:15
    "Capitale du tatouage" : Ink Factory revient à Lyon en septembre 12:02
    @Hugo LAUBEPIN
    Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages 11:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut