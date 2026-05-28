Fortes chaleurs : quelles piscines sont ouvertes à Lyon ?

Alors que les fortes chaleurs s’installent dans la capitale des Gaules, Lyon Capitale fait le point sur les établissements actuellement ouverts.

En ces périodes de fortes chaleurs, elles sont attendues par tous les Lyonnais : les piscines. Dans un message sur son compte X, Jean-Michel Aulas avait déploré le manque de piscines ouvertes le week-end. Quels établissements sont actuellement ouverts à Lyon ? Lyon Capitale vous explique.

Côté piscines municipales, le Centre Tony Bertrand (Lyon 7e) est ouvert tous les jours et s'apprête à entrer en période estivale ce week-end. La piscine du Lou à Gerland (7e) est également ouverte, tous les jours de la semaine. Les 30 et 31 mai, certaines piscines municipales seront fermées (Garibaldi, Vaise, Saint-Exupéry). Garibaldi (3e) nous confirme être ouverte tous les jours de la semaine, comme c'est le cas pour la piscine Saint-Exupéry (4e). Celle de Vaise (9e) n'ouvrira pas ses portes les mercredi et les week-ends du 1er au 19 juin.

Dans le 6e arrondissement, la piscine de Tronchet ouvrira au grand public à partir du 22 juin, réservées pour l'instant uniquement aux scolaires. Celle de Delessert (7e) est actuellement ouverte. Un de ses agents d'accueil nous confirme qu'elle "fermera ses portes le mercredi et le week-end, du 1er juin jusqu'à la fin du mois." A Charial (3e), piscine d'hiver, la saison se termine fin mai.

Lire aussi : Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ?

Les piscines de la Duchère et Mermoz ouvriront à partir de la fin du mois de juin

Actuellement fermées, les piscines de la Duchère (9e) et de Jean Mermoz (8e) rouvriront respectivement leurs portes les 25 juin et 1er juillet. Elles seront accessibles tous les jours au grand public.

Dans le reste de l'agglomération, le centre Nautique de Vénissieux est ouvert tous les jours, et s'apprête à passer en période estivale avec des horaires élargis (10 h - 19 h 30). L'Aquavert de Francheville est actuellement ouvert tous les jours de la semaine, ainsi que le samedi après-midi et le dimanche matin.

Lire aussi : Parcs, musées, piscines : les bons plans pour faire face aux fortes chaleurs à Lyon











