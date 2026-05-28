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Que faire ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 29 au 31 mai

  • par Loane Carpano

    • Courses hippiques, mâchon, concerts... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas manquer ce week-end.

    Grande nocturne à l'hippodrome de Parilly

    Photo d'illustration. © ML

    Samedi 30 mai, l'hippodrome de Parilly vous invite à une grande nocturne. Au programme de la soirée ? Des courses hippiques évidemment, mais aussi, des spectacles d'art équestre et un feu d'artifice. Des animations et activités autour du monde des courses seront également proposées pour l'occasion.

    Concerts sur la ligne A

    métro lyon

    Samedi 30 mai, le Chœur Spirito vous invite à une traversée musicale de Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Au total, quatorze concerts a cappella se tiendront à proximité de chaque station de la ligne de métro A de 10 heures à 18 heures. L'occasion de profiter de différents concerts de manière libre et gratuite.

    Gala de patinage à la patinoire Charlemagne

    (Photo : Marco BERTORELLO / AFP)

    Quoi de mieux pour se rafraîchir que de se rendre à la patinoire ? Ca tombe bien, vendredi 29 mai, le club des Sports de glace de Lyon présentera son annuel gala à la patinoire Charlemagne. Cette année, la thématique du spectacle portera sur la célèbre Fête des Lumières.

    La foulée déchaussée au parc de la Tête d'Or

    La foulée déchaussée course pieds nus pour les sans-abris.
    La foulée déchaussée course pieds nus pour les sans-abris.

    Et si ce week-end était l'occasion de participer à un événement solidaire ? Dimanche 31 mai se tiendra la seconde édition de la course la "Foulée déchaussée" au Parc de la Tête d'Or (6e arr.). Organisé par le foyer Notre-Dame des sans-abris, l'événement se court pieds nus. Pas de panique, la pelouse est nettoyée et sécurisée au préalable. A noter que l'ensemble des dons de l'événement seront reversés à l'association en soutien aux sans-abris.

    Le grand mâchon du LOU

    La dernière activité concerne les gourmands. Samedi 30 mai, se tiendra "le plus grand mâchon du monde" au Matmut Stadium de Gerland (7e arr.). L'occasion de profiter de bonnes spécialités lyonnaises concoctées par des chefs de renom à partir de 9 h du matin. L'ensemble des bénéfices sera reversé à plusieurs associations.

    Lire aussi : "La messe des vrais gones" : à Lyon, le Grand Mâchon mise sur "l'esprit guinguette"

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