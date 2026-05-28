Du 28 mai au 14 juin, le centre commercial Porte des Alpes de Saint-Priest accueillera la tournée "The Champions Burger".

A partir de ce jeudi 28 mai, des airs Californiens souffleront sur Saint-Priest. Jusqu'au 14 juin, le centre commercial Portes des Alpes accueillera la tournée "The Champions Burger", visant à élire le meilleur burger d'Europe.

Au total, quatorze enseignes de burger venues de tout le continent tenteront de séduire le public lyonnais. Parmi elles, des enseignes introuvables en France, telles que Cheeks, ou encore Godeo se disputeront le prix.

Au-delà des hamburgers, une scénographie inspirée des décors ouest-américains accompagnera l'événement.

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