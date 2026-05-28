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Une action de sensibilisation à la propreté organisée à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Du 3 au 10 juin prochains, de nombreuses actions visant à sensibiliser à la propreté de l'espace public se tiendront à Villeurbanne.

    Animations, rencontres, stands d'information, nettoyages de quartier... Du 3 au 10 juin, la Ville de Villeurbanne organise une action pour sensibiliser les habitants à la propreté et au respect de l'espace public. Les personnes qui le souhaitent pourront participer à des initiatives dans tous les quartiers de Villeurbanne. L'occasion d'apprendre et de découvrir comment agir à leur niveau.

    Des grandes actions de nettoyage seront notamment organisées dans les parcs, les rues et sur les marchés de sept quartiers villeurbannais, dont le Tonkin, les Buers, ou encore Gratte-Ciel. Un stand d'information se tiendra sur l'avenue Henri-Barbusse le mardi 9 juin de 9 heures à 14 heures.

    Des démonstrations d'engins de nettoyage, des visites de centre de tri et de plateformes de compostage ainsi que des ateliers et animations sur le tri des déchets seront quant à eux proposés aux élèves de différentes écoles de la ville tout au long de l'événement.

    Lire aussi : La chaleur des déchets alimentera bientôt une partie de Valserhône

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