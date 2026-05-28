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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : une enfant de trois en réanimation après une noyade

  • par Loane Carpano

    • Une petite fille de trois ans est actuellement en réanimation après s'être noyée dans une piscine privée au sud de Lyon.

    Ce jeudi 28 mai, une fillette de trois ans a chuté dans une piscine privée sur la commune de Charly, située au sud de Lyon.

    Selon les informations du Progrès, l'enfant aurait échappé à la surveillance des adultes présents et serait tombée dans la piscine. Son père aurait alors rapidement entamé un massage cardiaque avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital par hélicoptère. La fillette serait actuellement en réanimation à l'hôpital Femmes-mères-enfants de Bron.

    Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de l'accident.

    Lire aussi : Une adolescente de 17 ans disparaît dans le Var, elle pourrait se trouver à Lyon

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