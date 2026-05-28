Une petite fille de trois ans est actuellement en réanimation après s'être noyée dans une piscine privée au sud de Lyon.

Ce jeudi 28 mai, une fillette de trois ans a chuté dans une piscine privée sur la commune de Charly, située au sud de Lyon.

Selon les informations du Progrès, l'enfant aurait échappé à la surveillance des adultes présents et serait tombée dans la piscine. Son père aurait alors rapidement entamé un massage cardiaque avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital par hélicoptère. La fillette serait actuellement en réanimation à l'hôpital Femmes-mères-enfants de Bron.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de l'accident.

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