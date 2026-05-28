Actualité
Crédit : google maps

Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Ce jeudi 28 mai, la bijouterie Lead'or, située dans le 7e arrondissement a été victime d'une tentative de cambriolage.

    Une tentative de braquage est survenue dans la bijouterie Lead’or (7e), ce jeudi 28 mai à Lyon. Selon les informations du Progrès, un jeune homme se serait présenté dans la boutique, faisant croire qu'il souhaitait acheter ou vendre une gourmette. Peu après, trois individus l'auraient rejoint dans la boutique, avant de menacer le gérant et de se montrer violents.

    La police serait rapidement intervenu et aurait interpellé un homme. Le gérant se trouvait alors en état de choc et blessé à la tête. Une enquête judiciaire a été ouverte.

    Lire aussi : Vaulx-en-Velin : des tirs visent la porte d’un appartement au Mas-du-Taureau

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un homme arrache le collier d'une policière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon 14:32
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un homme arrache le collier d'une policière 13:54
    The Champions Burger lance sa tournée à Lyon pour élire le meilleur burger d'Europe 13:20
    vincent-poillet_croix-rousse-30052012-4781-
    Lyon : un village de prévention dédié à la jeunesse s'installe à la Croix-Rousse 12:50
    "Vos gueules les poètes" au théâtre des Marronniers :  "Faire entendre l’espoir d’une parole vivante" 12:30
    d'heure en heure
    En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
    Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule 12:15
    "Capitale du tatouage" : Ink Factory revient à Lyon en septembre 12:02
    @Hugo LAUBEPIN
    Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages 11:48
    La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane en demi-finale de Top chef 11:33
    Météo péniches Rhône soleil été
    Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ? 10:55
    La Métropole de Lyon maintient la piétonnisation devant l’école Louise 10:49
    Comment Uber s’immisce dans les cortèges de mariages lyonnais 10:18
    "Une chaussée sécurisée qui donne envie" : sur l’avenue Rockefeller, la Ville à vélo célèbre le 200 000ème cycliste 10:04
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut