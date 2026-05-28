Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon

Ce jeudi 28 mai, la bijouterie Lead'or, située dans le 7e arrondissement a été victime d'une tentative de cambriolage.

Une tentative de braquage est survenue dans la bijouterie Lead’or (7e), ce jeudi 28 mai à Lyon. Selon les informations du Progrès, un jeune homme se serait présenté dans la boutique, faisant croire qu'il souhaitait acheter ou vendre une gourmette. Peu après, trois individus l'auraient rejoint dans la boutique, avant de menacer le gérant et de se montrer violents.

La police serait rapidement intervenu et aurait interpellé un homme. Le gérant se trouvait alors en état de choc et blessé à la tête. Une enquête judiciaire a été ouverte.

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