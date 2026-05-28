Canicule à Lyon : le record de chaleur de 1945 tient toujours

Le record de chaleur de la station Lyon-Bron n'a toujours pas été battu ce mercredi, alors que le département du Rhône reste en vigilance canicule.

Il a de nouveau fait très chaud à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce mercredi 27 mai 2026. Mais pas de quoi faire tomber certains records de températures menacés chaque jour de cette canicule extrêmement précoce. A la station météo de Lyon Bron, qui offre des relevés quotidiens depuis 1920 dans la région lyonnaise, le record de température du 16 mai 1945 tient toujours pour un mois de mai. Cette année-là il avait fait jusqu'à 34,2 degrés au maximum.

Ce mercredi 27 mai 2026, si le thermomètre s'est de nouveau envolé pour la période, atteignant des sommets dignes d'un mois de juillet ou d'août, le mercure n'a pas dépassé les 32,8 degrés à 16h. Ce qui, malgré tout, en fait la marque la plus chaude pour un 27 mai, alors que le précédent record datait de 1953 avec 31,2 degrés.

À noter que dans la station de Lyon 7e, installée en 2015, le mercure s'est envolé jusqu'à 34,1 degrés hier à 16h, battant de nouveau le record historique pour un mois de mai, qui datait du 18 mai 2022 avec 33,4 degrés. Un écart de températures de quasiment 1,5 degré entre les deux stations météo qui s'explique par le positionnement de la station du centre ville, soumise aux îlots de chaleur urbains qui transforment le cœur de Lyon en véritable fournaise depuis quelques jours.

Ce jeudi 28 mai, le Rhône et la Métropole de Lyon restent placés en vigilance jaune canicule. Si un léger vent du nord a rendu cette dernière nuit un peu plus fraîche, des températures encore très élevées pour la période sont attendues à Lyon ce jeudi. Selon Météo France, le thermomètre devrait une nouvelle fois frôler les 34 degrés au cœur de l'après-midi à Lyon. Et les vieux records de chaleur de l'agglomération lyonnaise pourraient encore une fois être menacés.

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