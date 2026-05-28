Actualité
friperie seconde-main
Crédit : Westfield

Lyon : la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main

  • par Loane Carpano

    • Les 5 et 6 juin prochains, le centre commercial de la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main, en présence de l'influenceuse Léa Elui.

    Les 5 et 6 juin prochains, la seconde main sera mise à l'honneur au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. A l'occasion du "Westfield Reloved Market", le centre commercial accueillera des espaces immersifs et des friperies scénographiées et animées par des créateurs de contenu comme Léa Elui.

    L'objectif ? Apprendre à composer des looks créatifs à partir de pièces déjà portées et créer des styles originaux à petit prix. "Avec le Westfield Reloved Market, nous souhaitons accompagner concrètement l’évolution des modes de consommation et donner toute sa place à la mode de seconde main", explique Dominique Hautbois, directeur général des opérations commerciales de Westfield.

    Des looks entièrement réalisés à partir de vêtements de seconde-main seront exposés à la Part-Dieu. Des créateurs de contenus et des friperies proposeront également leurs pièces personnelles à la vente.

    Lire aussi : La sélection de Lyon Capitale : les meilleures friperies de la ville

    à lire également
    Près de Lyon : Le pont de Condrieu fermé à la circulation, un problème de câble soupçonné

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    friperie seconde-main
    Lyon : la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main 15:41
    Près de Lyon : Le pont de Condrieu fermé à la circulation, un problème de câble soupçonné 14:53
    Lyon : le métro D perturbé depuis ce matin, la ligne circule partiellement 14:34
    Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon 14:32
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un homme arrache le collier d'une policière 13:54
    d'heure en heure
    The Champions Burger lance sa tournée à Lyon pour élire le meilleur burger d'Europe 13:20
    vincent-poillet_croix-rousse-30052012-4781-
    Lyon : un village de prévention dédié à la jeunesse s'installe à la Croix-Rousse 12:50
    "Vos gueules les poètes" au théâtre des Marronniers :  "Faire entendre l’espoir d’une parole vivante" 12:30
    En janvier dernier, une étude conjointe entre l’association de consommateurs UFC-Que Choisir et l’ONG Générations Futures révélait trouver 120 ng/L de TFA dans un robinet du 3e arrondissement de Lyon. Des chiffres supérieurs à la limite de 100 ng/L préconisée par la méthodologie de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour les formes dégradées – aussi appelées métabolites – de perturbateurs endocriniens, ce qu’est le TFA. Un seuil qui, s’il était vraiment appliqué, rendrait au moins la moitié des eaux potables de France non conformes.
    Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule 12:15
    "Capitale du tatouage" : Ink Factory revient à Lyon en septembre 12:02
    @Hugo LAUBEPIN
    Canicule dans le Rhône : la gendarmerie alerte sur les dangers des baignades sauvages 11:48
    La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane en demi-finale de Top chef 11:33
    Météo péniches Rhône soleil été
    Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ? 10:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut