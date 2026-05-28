Les 5 et 6 juin prochains, le centre commercial de la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main, en présence de l'influenceuse Léa Elui.

Les 5 et 6 juin prochains, la seconde main sera mise à l'honneur au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. A l'occasion du "Westfield Reloved Market", le centre commercial accueillera des espaces immersifs et des friperies scénographiées et animées par des créateurs de contenu comme Léa Elui.

L'objectif ? Apprendre à composer des looks créatifs à partir de pièces déjà portées et créer des styles originaux à petit prix. "Avec le Westfield Reloved Market, nous souhaitons accompagner concrètement l’évolution des modes de consommation et donner toute sa place à la mode de seconde main", explique Dominique Hautbois, directeur général des opérations commerciales de Westfield.

Des looks entièrement réalisés à partir de vêtements de seconde-main seront exposés à la Part-Dieu. Des créateurs de contenus et des friperies proposeront également leurs pièces personnelles à la vente.

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