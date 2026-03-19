Alors que ces dernières heures Jean-Michel Aulas espérait pouvoir récupérer une partie de l'électorat de Place publique après l'alliance de Grégory Doucet avec LFI, le parti de gauche affirme qu'il n'appellera "jamais à voter pour la droite locale sans scrupule".

C'est l'un des enjeux de l'entre-deux-tours à Lyon. Le candidat Aulas va-t-il bénéficier de suffisamment de reports de voix entre le premier et le second tour pour l'emporter dimanche 22 mars ? Si depuis quatre jours Jean-Michel Aulas attaque Grégory Doucet qui a fait alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi et LFI à Lyon, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais voit dans cet accord une opportunité de récupérer une partie de l'électorat du maire sortant.

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En appelant à plusieurs reprises les électeurs du parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, à voter pour lui, JMA espérait que cet "accord de la honte" entre le camp Doucet et LFI jouerait en sa faveur. La ligne nationale du parti de gauche avait été de dire qu'aucun accord avec les Insoumis n'était permis. Une partie des membres de Place publique présents sur la liste de Grégory Doucet avaient malgré tout décidé de se maintenir, malgré les consignes nationales.

Des membres qui ont donc été suspendus par la direction du parti "en vue d'une future exclusion du parti" tandis que d'autres candidats se seraient "retirés spontanément" de la liste de Grégory Doucet.

"Ne soyons pas dupes des manœuvres de Jean-Michel Aulas"

Ce mercredi soir, dans un communiqué de presse, la section départementale de Place publique dénonce ainsi une "manœuvre grossière" de Jean-Michel Aulas, présenté comme "chef de file de l'alliance LR-Renaissance" qui aurait "tenté de semer la confusion parmi les électrices et électeurs de Place publique".

"Le candidat de droite maîtrise manifestement mieux les diversions démagogiques que son programme, dont il refuse de débattre" tacle également le parti de gauche, en référence à l'annulation du débat de l'entre-deux-tours prévu mercredi soir sur France 3, après le refus de Jean-Michel Aulas. "Ne soyons pas dupes des manœuvres de Jean-Michel Aulas qui, tout en appelant les électeurs du RN à voter pour lui se fait passer pour un homme de gauche et fait appel aux électeurs de Place publique."

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"Notre ligne est claire, nous ne voulons pas d’alliance avec LFI mais nous n’appellerons jamais à voter pour la droite locale sans scrupule qui compose son équipe" conclut Place publique dans son communiqué. Reste à savoir ce que dimanche prochain les électeurs de ce parti de gauche feront dans l'intimité de l'isoloir.