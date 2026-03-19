Un incident technique perturbe la circulation de la ligne B du métro lyonnais ce jeudi 19 mars au matin. Plusieurs stations ne sont plus desservies, des bus relais ont été mis en place.

La circulation du métro B est fortement perturbée ce jeudi 19 mars. Depuis 4h36, un incident technique entraîne une interruption partielle du trafic entre Gare d'Oullins et Hôpital Lyon Sud, à Saint-Genis-Laval.

Pour assurer la continuité du service, des bus relais ont été déployés entre Stade de Gerland et Hôpitaux Lyon Sud. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont également été mis en place pour orienter les usagers tout au long du parcours. La reprise du trafic est estimée aux alentours de 8 heures.

Les équipes des TCL indiquent rester mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal dans les meilleurs délais et présentent leurs excuses pour la gêne occasionnée.