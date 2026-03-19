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Grande Mosquée de Lyon

Fin du ramadan : on connait la date de la rupture du jeûne

  • par Romain Balme

    • Après de nombreuses négociations, la fin du ramadan aura bien lieu vendredi 20 mars. Cause de cette discorde, l'utilisation de différentes méthodes de calcul.

    C'est officiel, on connait la date de la fin du ramadan. Après plusieurs jours de flou, mercredi 18 mars, la grande mosquée de Paris a validé la date du vendredi 20 mars comme celle de l'Aïd-el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. A noter que ce choix avait déjà été annoncé, la semaine dernière, par le Conseil français du culte musulman (CFCM). Pourtant, de nombreuses institutions dont la Mosquée de Lyon, avait exprimé leur désaccord.

    Après d'âpres négociations, le Grand Recteur de Lyon Kamel Kabtane a révélé s'être mis d'accord. Selon Actu Lyon, il a pris la parole par l'intermédiaire d'un communiqué : "Le conseil théologique des imams du Rhône s’est réuni à l’occasion de la nuit du doute. Après consultation des données scientifiques et astronomiques et en cohérence avec les instances représentatives en France et à l’international, le conseil annonce que la date de la fête est fixée au vendredi 20 mars 2026".

    Source de cette divergence, la méthode de calcul de "la nuit du doute" (date de la fin du ramadan). En effet, certains s'appuient sur les calculs astronomiques, tandis que d'autres, dont la Grande Mosquée de Paris, préfèrent se baser sur l'observation de la lune. Pour rappel, le début de la période de jeûne avait aussi différé selon les pratiquants. Certains l'avaient commencé le mercredi 18 février tandis que les autres avaient attendu le lendemain soir.

    Lire aussi : "Faire le ramadan, c'est se rapprocher des plus pauvres, savoir ce qu'est la faim, la soif"

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