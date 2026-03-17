La candidat Coeur lyonnais aux élections municipales Jean-Michel Aulas annule sa participation au débat d'entre-deux-tours avec Grégory Doucet.

C'est désormais officiel, Jean-Michel Aulas ne participera pas au débat d'entre-deux-tours qui devait l'opposer à Grégory Doucet mercredi soir sur le plateau de France 3. Alors qu'il laissait planer le doute lundi après-midi, il a confirmé sa défection ce mardi directement auprès de nos confrères au motif que Grégory Doucet s'allie avec LFI "dont le chef de file Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites".

Un choix déploré par le rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes, Laurent Lataste qui confie être "déçu de ne pas pouvoir organiser cette confrontation de programme qui aurait honoré la démocratie locale et permis d'éclairer les Lyonnais sur les visions de chaque candidat".

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"Je n'ai absolument aucun renoncement par rapport au débat" affirmait-il ce lundi

Hier en début d'après-midi, celui dont la prestation au débat de premier tour avait agacé beaucoup de ses soutiens avait déjà ouvert la porte à une annulation, jugeant qu'"aucun débat de fond véritable ne devrait pouvoir se tenir avec un candidat qui privilégie une alliance électoraliste à l’intérêt supérieur des Lyonnais".

"Débattre sereinement avec les extrêmes, c’est déjà prendre le risque de les banaliser. Et banaliser les extrêmes, c’est toujours ouvrir la porte aux plus graves dérives en termes de démocratie et de paix", écrit celui qui a pourtant bien débattu avec Alexandre Dupalais, dont il a lui même qualifié "un certain nombre d'idées" d'"extrêmes". La candidate Insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi était elle aussi présente, ce qui n'avait à l'époque pas gêné l'ancien patron de la Cegid.

La ligne prudente l'emporte chez Coeur lyonnais

Quelques heures plus tard devant la presse lors d'une opération de tractage, Jean-Michel Aulas avait de nouveau ouvert la porte à une participation. Visiblement piqué au vif par les questions des journalistes pointant du doigt sa mauvaise prestation lors du premier débat, il avait indiqué : "Je n'ai absolument aucun renoncement par rapport au débat. (...) Si il faut que je participe au débat avec M.Doucet pour que vous ne pensiez pas que j'ai peur de lui, on vous fera plaisir certainement."

À droite et au centre, plusieurs responsables politiques excédés par la mauvaise prestation de Jean-Michel Aulas lors du débat diffusé sur BFM TV cherchaient depuis plusieurs jours un moyen de lui éviter une seconde confrontation, qui plus est en duel, seul face à un Grégory Doucet galvanisé. Ils le reconnaissaient d'ailleurs assez ouvertement, sous couvert d'anonymat. Un comité politique Cœur lyonnais s'est en ce sens tenu ce week-end pour trancher la question d'une participation ou non, sans qu'un consensus ne se dégage. La stratégie visiblement choisie par ses équipes de communication avait bien été évoquée notamment par des élus Les Républicains