Débat des municipales à Lyon : France 3 relance une invitation, Aulas maintient son refus

Nos confrères de France 3 relancent une invitation à débattre aux candidats Aulas et Doucet. Le maire sortant écologiste a donné son accord pour une discussion qu'il juge "indispensable pour confronter les projets".

Ce mardi 17 mars, nous apprenions que Jean-Michel Aulas refusait de débattre sur France 3 contre Grégory Doucet, débat d'ailleurs prévu de longue date. En cause, l'alliance des écologistes avec LFI pour le second tour, "dont le chef de file Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites".

"Je rêvais de pouvoir débattre avec lui" assure Aulas

Pourtant, lors d'un déplacement ce matin, le candidat Coeur lyonnais affirmé son désir d'affronter l'élu écologiste :"Je rêvais de pouvoir débattre avec lui car il dit tellement d’âneries".

Dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, nos confrères de France 3 ont donc réitéré leur invitation aux deux candidats, assurant pouvoir "trouver un créneau de diffusion d'ici vendredi soir", date de clôture de la campagne. Une invitation dors-et-déjà acceptée par Grégory Doucet : "Ce débat est indispensable pour confronter les projets. À quelques jours du second tour, les Lyonnaises et les Lyonnais doivent pouvoir bénéficier d’un débat clair, contradictoire et transparent sur l’avenir de Lyon."

Contacté par l'intermédiaire de son équipe de communication, Jean-Michel Aulas reste campé sur ses positions et sur les conditions qu'il avait fixées. Il n'y aura donc, à priori, pas de débat avant les résultats du scrutin ce dimanche 22 mars.