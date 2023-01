Une étape dans le Rhône pour la course cycliste Paris-Nice

Le parcours de la 81e édition de Paris-Nice (5-12 mars 2023) a été dévoilé jeudi 5 janvier. À l'occasion de la 5e étape les coureurs passeront dans le Rhône.

Le parcours de la course de vélo Paris-Nice a été dévoilé jeudi 5 janvier. Le départ sera donné le 5 mars et l'arrivée se fera le 12 mars après 1 200 km de course. Lors de la cinquième étape entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Château (9 mars), longue de 212 km, les coureurs traverseront le département du Rhône.

Cette étape sera la plus longue de ce cru 2023 avec deux cols de deuxième catégorie et deux cols de troisième catégorie. Un parcours relativement plat qui devrait permettre aux équipes de sprinteurs de s'exprimer sur la ligne d'arrivée.

☀ Voici le parcours de la 8⃣1⃣ème édition de #ParisNice ! ☀Here is the route of the 8⃣1⃣st edition of #ParisNice! pic.twitter.com/PHnFwIfqlz — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023

Le vainqueur sortant absent

Du côté des favoris, le Slovène Primoz-Roglic (Jumbo-Visma) vainqueur de la dernière édition ne pourra pas défendre son titre. Opéré de l'épaule cet hiver, il ne devrait pas reprendre la compétition avant la fin du mois de mars. Son coéquipier et dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard pourrait quant à lui venir glaner son premier Paris-Nice. Il devra notamment ferrailler avec un ancien vainqueur, en la personne de Egan Bernal (Ineos-Grenadier).

L'édition de 2022 avait notamment été marquée par une hécatombe d'abandons, due à des grippes et des chutes. Seuls 89 coureurs sur 154 avaient rallié la ligne d'arrivée sur la promenade des Anglais, à Nice. Le plus faible total de finishers depuis l'édition 1958 où 58 cyclistes avaient terminé la course.

