Les Halles de Lyon-Paul Bocuse recherchent un dernier occupant. La Ville de Lyon a lancé un appel à candidatures jusqu'au mardi 23 juin pour reprendre un emplacement dédié à une activité de café, torréfaction ou salon de thé au sein du célèbre marché couvert du 3e arrondissement.

Alors que la nouvelle configuration des Halles de Lyon-Paul Bocuse est entrée en vigueur en début d'année après la remise en concurrence des concessions, un dernier emplacement reste à pourvoir. La Ville de Lyon a lancé un appel à candidature afin de trouver un professionnel du café, de la torréfaction ou du salon de thé afin d'occuper le lot 44, anciennement exploité par Café Gonéo. Le futur commerçant signera une convention d'occupation d'une durée de 10 ans, soit jusqu'à 2036.

Cette opportunité intervient dans un contexte de profonde transformation des Halles. Après des années d'occupations ainsi qu'un vaste renouvellement des concessions afin de garantir une transparence dans l'attribution des titres domaniaux, la majorité des commerçants ont été reconduits tandis que plusieurs enseignes ont fait leur apparition. En parallèle, le site emblématique de la gastronomie lyonnaise poursuit sa modernisation avec un important programme de travaux de mise aux normes estimé à 13,4 millions d'euros.

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Les Halles, place de la gastronomie lyonnaise

Pour les candidats, l'enjeu est de taille. Les Halles Lyon-Paul Bocuse, qui rassemblent près de soixante commerces et constituent l'une des vitrines de la gastronomie lyonnaise, ont récemment été distinguées comme le troisième meilleur marché du monde par le magazine Food & Wine. Une reconnaissance internationale qui renforce encore l'attractivité de ce lieu historique, inauguré en 1971 et rebaptisé en hommage au chef Paul Bocuse en 2007.

Les porteurs de projet ont jusqu'au 23 juin inclus pour déposer leur dossier. Une visite du site est également prévue le 24 juin pour les candidats intéressés.

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