À Quincieux, des gens du voyage autorisés à rester plus longtemps en raison d’un accouchement compliqué

La communauté des gens du voyage qui occupait illégalement un terrain de Quincieux a été autorisée à rester plus longtemps en raison d’une femme enceinte rencontrant des problèmes de santé en fin de grossesse.

Les gens du voyage qui s’étaient installés illégalement sur un terrain de Quincieux, au nord de Lyon, depuis le 4 juillet ont finalement quitté la commune la semaine dernière. Une occupation supérieure aux quinze jours habituels que la municipalité a souhaité expliquer à ces habitants hier, mardi 4 août.

"Nous ne pouvions pas accepter qu'une femme soit contrainte d'accoucher au bord de la route"

"Cette communauté s'est arrêtée à Quincieux en raison d'une jeune femme enceinte rencontrant des aléas de santé en fin de grossesse. Leur présence a dépassé les quinze jours habituels car elle a dû accoucher prématurément et son bébé a été pris en charge sous oxygène pendant 48 heures", explique ainsi la Ville de Quincieux dans un communiqué.

La municipalité assure par ailleurs que "les démarches habituelles" ont été engagées dès le lendemain de l’installation des gens du voyage, ce qui n’empêche pas "de prendre en considération des circonstances humaines tout à fait exceptionnelles", ajoute-t-elle. Françoise Campavier, maire de la commune, "considère qu'en France, en 2026, nous ne pouvions pas accepter qu'une femme soit contrainte d'accoucher au bord de la route." Et d'ajouter : "Face à cette situation humaine occasionnelle, il était de son devoir de faire preuve de discernement et d’humanité."

La municipalité estime également que "si nous voulons éviter que ces situations deviennent habituelles, elles doivent rester une exception et être appréciées avec responsabilité" et assure enfin que les gens du voyage ont fait "preuve d'un grand respect envers les lieux occupés ainsi qu'envers les riverains." Elle conclut : "Le terrain a été restitué dans un état satisfaisant, et nous les en remercions."

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