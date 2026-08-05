Depuis le 4 août, une nouvelle brigade territoriale de gendarmerie, composée de sept militaires, est opérationnelle à Thurins.

Le maillage territorial de la gendarmerie se renforce dans le Rhône. Depuis le 4 août, une brigade territoriale est officiellement installée à Thurins, dans des locaux provisoires. Cette création s'inscrit "dans le cadre du plan national de renforcement de la présence de la gendarmerie en milieu rural" explique la gendarmerie dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Composée de sept militaires, cette nouvelle unité assurera les missions de prévention, d'intervention, d'enquête et de secours auprès des habitants de cinq communes : Thurins, Messimy, Soucieu-en-Jarrest, Rontalon et Yzeron.

La brigade est installée au 53, rue du 8-Mai-1945 à Thurins. L'accueil du public est assuré les mardis et samedis, de 8 h à 12 h puis de 14 h à 18 h. Les gendarmes indiquent être désormais à la disposition des habitants pour les accompagner dans leurs démarches et répondre aux besoins de sécurité du secteur.