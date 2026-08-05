Actualité
Gendarmes
Photo d’illustration (©LOIC VENANCE / AFP)

Rhône : une nouvelle brigade de gendarmerie ouvre ses portes à Thurins

  • par V.G.

    • Depuis le 4 août, une nouvelle brigade territoriale de gendarmerie, composée de sept militaires, est opérationnelle à Thurins.

    Le maillage territorial de la gendarmerie se renforce dans le Rhône. Depuis le 4 août, une brigade territoriale est officiellement installée à Thurins, dans des locaux provisoires. Cette création s'inscrit "dans le cadre du plan national de renforcement de la présence de la gendarmerie en milieu rural" explique la gendarmerie dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

    Composée de sept militaires, cette nouvelle unité assurera les missions de prévention, d'intervention, d'enquête et de secours auprès des habitants de cinq communes : Thurins, Messimy, Soucieu-en-Jarrest, Rontalon et Yzeron.

    La brigade est installée au 53, rue du 8-Mai-1945 à Thurins. L'accueil du public est assuré les mardis et samedis, de 8 h à 12 h puis de 14 h à 18 h. Les gendarmes indiquent être désormais à la disposition des habitants pour les accompagner dans leurs démarches et répondre aux besoins de sécurité du secteur.

    à lire également
    Dans l'Ain, l'artisanat a progressé de 23 % depuis 2019

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Gendarmes
    Rhône : une nouvelle brigade de gendarmerie ouvre ses portes à Thurins 12:44
    Dans l'Ain, l'artisanat a progressé de 23 % depuis 2019 12:00
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Départs en vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon, les axes à éviter 11:27
    police Lyon
    Une enquête ouverte après la découverte d’un corps près de Lyon 11:12
    Haute-Savoie : Bouygues décroche le village olympique, la commune encaisse la suite 10:43
    d'heure en heure
    Horaires, communes traversées, circulation… tout savoir sur le passage du Tour de France Femmes dans le Rhône 10:02
    train TER
    Une personne meurt percutée par un train entre Lyon et Ambérieu 09:26
    Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:55
    Orages et canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:28
    Feu de forêt dans la Drôme : deux pompiers blessés dans un accident 07:58
    Loin du compte, l'OL rate ses débuts et voit la Ligue des champions s'éloigner 07:39
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé et plutôt chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:14
    Dans la Loire, l'artisanat a progressé de 21% depuis 2019 04/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut