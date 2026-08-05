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Le Moment dans le 9e arrondissement @Elisabeth Gervais

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 9e arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 9e arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNoteNombre d'avis
    1Le Moment4,81 096
    2Le Quai 504,71 228
    3Le Bistrot des Maquignons4,7843
    4Brasserie Lyon Plage4,61 635
    5L'Esprit Bistrot Gorge de Loup4,6784
    6Casa Jaguar4,51 019
    7Le Quai Gourmand4,5612
    8Brasserie Fond Rose4,42 847
    9Le Comptoir de Vaise4,4687
    10Bistro Zakka4,3556


    Dans le neuvième arrondissement de Lyon, Le Moment est le plus plébiscité avec une note de 4,8 / 5. Le Quai 50 et le Bistrot des Maquignons complète le podium.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 9e arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 300 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 9ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 9e.

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