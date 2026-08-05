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Mardi 4 août s’est tenue la remise des clefs de l’Internat d’Excellence Ruralité à Deux-Grosnes. Crédit photo : CD69 – Joris Cochet

Rhône : l’Internat d’Excellence Ruralité des Deux-Grosnes inauguré ce mardi

  • par LR

    • Les clefs de l’Internat d’Excellence Ruralité (IER) ont été remises mardi 4 août sur le site du collège du Mont Saint-Rigaud de Monsols (Deux-Grosnes). 18 collégiens sont attendus en septembre.

    Lancés en juillet 2025, les travaux de l’Internat d’Excellence Ruralité (IER), situé sur le site du collège du Mont Saint-Rigaud de Monsols (Deux-Grosnes), sont terminés. Les clés du bâtiment ont été remises au Département du Rhône mardi 4 août, faisant de la collectivité la propriétaire. Son nom a également été dévoilé : Internat du Rhône.

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    18 élèves attendus en septembre

    Prochaine étape pour l’établissement, la réception le 24 août prochain du mobilier technique, comme un lave-vaisselle, un lave-linge ou encore un frigidaire. 18 collégiens doivent intégrer la structure en septembre prochain. Il s’agira en majorité d’élèves issus de milieu rural ou urbain et passionnés d’activité physique en pleine nature, explique le Département du Rhône dans un communiqué.

    Mardi 4 août s'est tenue la remise des clefs de l'Internat d'Excellence Ruralité à Deux-Grosnes. Crédit photo : CD69 - Joris Cochet

    Côté bâtiment, l’internat proposera des chambres de deux élèves, des salles d’études ouvertes sur l’extérieur, une restauration privilégiant des produits locaux ou encore une section sport nature (VTT, trail et course d’orientation). Construit grâce à un système en béton pour la structure principale et en bois pour les façades, le bâtiment vise aussi l’excellence énergétique et écologique.

    Le coût total est estimé à 3,75 millions d’euros, dont 1,25 million d’euros de la part de l’État.

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