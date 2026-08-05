Départs en vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon, les axes à éviter

Les vacanciers seront nombreux à prendre la route entre vendredi 7 et dimanche 9 août. Bison Futé prévoit un trafic particulièrement dense en Auvergne-Rhône-Alpes, avec plusieurs axes autour de Lyon à éviter.

Le week-end s'annonce compliqué pour les automobilistes au départ de Lyon. Si le grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens est désormais derrière nous, Bison Futé classe tout de même le samedi 8 août rouge dans le sens des départs et prévoit une circulation soutenue tout au long du week-end en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès vendredi, les premiers ralentissements sont attendus sur l'A7 entre Lyon et Orange de 11 h à 18 h. Dans le sens des retours, les difficultés concerneront notamment l'A7 entre Orange et Lyon, ainsi que le contournement est de l'agglomération lyonnaise (A46 et RN346), fortement chargé entre midi et 18 h.

Le samedi sera la journée la plus délicate. Les vacanciers sont invités à éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 8 h à 16 h, tandis que les retours satureront l'autoroute entre Orange et Lyon entre midi et 15 h.

La circulation restera dense dimanche que Bison Futé classe orange dans la région, dans les deux sens de circulation. Dans le sens des départs, l'A7 entre Lyon et Orange sera à éviter entre 10 h et 19 h, tout comme l'A43 en direction de Chambéry entre 11 h et 14 h. Les retours s'annoncent également compliqués sur l'A7 entre Orange et Lyon, mais aussi sur l'A6 entre Lyon et Beaune, où des ralentissements sont attendus de 10 h à 18 h.

Lundi, le trafic retrouvera un niveau plus habituel. Seuls les retours depuis le littoral méditerranéen devraient encore entraîner quelques difficultés sur les grands axes du sud-est.