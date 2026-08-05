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Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon © Romane Thevenot

Lyon : le musée des Beaux-Arts de nouveau gratuit et jusqu’à la fin de l’épisode de canicule

  • par C.M.

    • En raison de l’épisode caniculaire qui touche Lyon depuis plusieurs jours, le musée des Beaux-Arts est de nouveau gratuit dès ce mercredi 5 août et jusqu’à la fin de la vigilance orange.

    Dans le cadre du plan "Objectif Fraîcheur" de la Ville de Lyon, le musée des Beaux-Arts, situé dans le 1er arrondissement, est de nouveau gratuit à partir de ce mercredi 5 août et jusqu’à la fin de l’épisode de canicule, c’est-à-dire la fin de la vigilance orange, pour tous les visiteurs.

    Les activités programmées pendant ces journées, comme les visites guidées et les ateliers, restent toutefois payantes. L’achat des places est toujours possible sur place (dans la limite des places disponibles).

    Lire aussi : Orages et canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

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