Armoni Brooks, MVP du championnat d'Italie, rejoint l'Asvel

L'Asvel tient sa première recrue majeure de l'intersaison. Armoni Brooks, élu meilleur joueur du championnat italien après son sacre avec l'Olimpia Milan, a confirmé qu'il rejoindrait le club villeurbannais pour la saison 2026-2027.

Le mercato de l'Asvel démarre très fort. Tout juste couronné champion d'Italie avec l'Olimpia Milan, l'arrière américain Armoni Brooks a officialisé son arrivée dans l'équipe rhodanienne. Également désigné MVP de la saison régulière italienne, le joueur de 28 ans sort d'un exercice particulièrement réussi en EuroLeague et en Serie A. Son transfert vers Villeurbanne, évoqué depuis plusieurs semaines, a été confirmé par l'intéressé lui-même lors de sa dernière conférence de presse.

Avec cette signature, le club présidé par Tony Parker affiche ses ambitions pour la saison prochaine. Ancien joueur NBA passé notamment par Houston, Toronto et Brooklyn, Armoni Brooks apporte son adresse extérieure et son expérience. Cette arrivée s'inscrit dans la volonté de l'Asvel de changer de dimension et de bâtir un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent, avec un budget de 40 millions d'euros annoncé pour cette période estivale.