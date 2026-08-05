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La station Gratte-Ciel dévoile son nouveau visage. Crédit : Sytral Mobilités

Villeurbanne : dans le métro A, la station Gratte-Ciel fait peau neuve et transporte les usagers dans la forêt

  • par C.M.

    • Dans le cadre de travaux de rénovation des plus anciennes stations du métro A, Sytral Mobilités a dévoilé le nouveau visage de l’arrêt Gratte-Ciel.

    Après les stations Foch et République-Villeurbanne, Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), a dévoilé ce mercredi 5 août le nouveau visage de la station Gratte-Ciel de la ligne de métro A. Imaginé par le groupement composé de landForma, GBA & Co et Joël Andrianomearisoa, le visuel, baptisé Vers le vert, plonge les usagers en plein cœur de la forêt, tandis que des mots et des paroles propres au monde sauvage accompagnent le voyage.

    Installés sur des structures en aluminium, les mots choisis invitent les usagers à "composer leur propre poème en fonction de leur trajet, leur rame ou leur façon d’arpenter la station", détaille Sytral Mobilités. Et d’ajouter : "Ces mots sont une manière d’affirmer la force de la parole et du pouvoir de l’artiste mêlant architecture, délicatesse, ambiguïté et sentiments."

    La station Gratte-Ciel dévoile son nouveau visage. Crédit : Sytral Mobilités

    Lire aussi : Lyon : les métros A, B et C perturbés en août, voici le guide pour s’y retrouver

    La rénovation de la station Flachet - Alain Gilles se poursuit jusqu’en 2027

    Pour rappel, ces nouveaux visuels s’inscrivent dans le plan de rénovation des plus vieilles stations du métro A lancé par le Sytral, visant aussi bien à moderniser les équipements que les conditions d’accueil des usagers. Après Gratte-Ciel, la station Flachet - Alain Gilles fait, elle aussi, l’objet d'une rénovation. Cette dernière se poursuivra jusqu’en 2027, indique encore Sytral Mobilités, et proposera une œuvre conjuguant le vocabulaire de Mario Botta, architecte de la Maison du Livre, de l’Image et du Son, et celui du sport, en référence au joueur de l’ASVEL, Alain Gilles.

    La station Flachet - Alain Gilles sera en travaux jusqu'en 2027. Crédit : Sytral Mobilités

    "La gamme chromatique utilisée sur les carreaux en céramique, les jeux de rebonds, la démultiplication des formes et le dynamisme de cette composition, rappelleront ainsi les terrains de jeux et l’univers sportif", conclut Sytral Mobilités.

    Lire aussi : Lyon : les travaux de rénovation des escalators et des ascenseurs du réseau TCL lancés le 2 mars 

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