Quelques mois après les célébrations du centenaire de la naissance de Paul Bocuse, l'ancien chef des cuisines de l'Élysée Guillaume Gomez souhaite voir le "cuisinier du siècle" entrer au Panthéon.

L'annonce a été faite à Lyon ce vendredi 19 juin, à l'occasion du premier Festival du Bien Manger organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon La Tribune de Lyon, Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française et ancien chef des cuisines de l'Élysée, a annoncé son intention de défendre la candidature de Paul Bocuse au Panthéon. Cette proposition vise à offrir une reconnaissance supplémentaire à celui qui a largement contribué au rayonnement de la cuisine française à l'échelle internationale.

Quelques mois après le centenaire de la naissance du chef étoilé, célébré en février 2026, cette initiative pourrait prolonger l'hommage rendu au chef lyonnais.