Actualité
Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
Les Halles de Lyon Paul-Bocuse

À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros

  • par Nathan Chaize

    • La Ville de Lyon estime pour l'heure à 13,4 millions d'euros le montant nécessaire aux travaux de mise aux normes et de rénovation des sanitaires des Halles Paul Bocuse.

    La mairie de Lyon s'apprête à lancer les études en vue de la mise aux normes de sécurité des Halles Paul Bocuse. En avril 2024, un courrier de la préfecture adressé au maire de Lyon et exigeant la réalisation d'un diagnostic de sécurité en urgence avait fuité dans la presse.

    Et selon nos confrères de Tribune de Lyon, le rapport rendu en janvier 2025 fait état d'un montant de travaux nécessaires estimé à 13,4 millions d'euros. Le chantier concernera entre autres : le renforcement de la tenue au feu des structures, l'isolement des réserves et des locaux techniques, ou encore l'amélioration des dégagements et des voies d'évacuation pour le public et les usagers.

    La municipalité devrait également rénover les sanitaires, dont un piteux état. Elle va ainsi lancé des études préalables pour affiner le chiffrage et le projet, dont le coût s'élève à 1,7 million d'euros. Une nouvelle redevance, dont le montant s'élèvera à 3 % du chiffre d'affaire des commerçants, sera également mise en place. Elle participera à payer les travaux à venir.

    à lire également
    Le match entre l'OL et Saint-Cyr Collonges se jouera bien au Groupama Stadium

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le match entre l'OL et Saint-Cyr Collonges se jouera bien au Groupama Stadium 16:28
    Les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    À Lyon, les travaux des Halles Paul Bocuse estimés à 13 millions d'euros 15:52
    La ministre des Sports en visite dans le Rhône ce vendredi 15:20
    Un ménage sur six est en situation de vulnérabilité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes 14:43
    Incendies domestiques : un pic hivernal préoccupant en Auvergne–Rhône-Alpes 14:37
    d'heure en heure
    Meyzieu : le groupe scolaire des Calabres sacré champion de France de la sobriété énergétique 14:11
    Auditorium : Gala Rossini avec Isabel Leonard 13:40
    gendarme
    Un réseau de faux livreurs arrêté dans l’ouest lyonnais 12:55
    Théâtre de la Renaissance : "I’m deranged", une voix iranienne 12:16
    Une météo avec des nuages envahissants laissera place à un temps plus voilé. @WilliamPham
    Météo : des températures particulièrement douces la semaine prochaine à Lyon 11:44
    Imbroglio autour du match de Coupe de France OL-Saint-Cyr Collonges 10:57
    Lyon : aux Brotteaux, le restaurant Le Splendid placé en redressement judiciaire 10:23
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Socialistes demandent la démission "sans délai" de Brice Hortefeux 09:52
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut