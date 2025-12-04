La Ville de Lyon estime pour l'heure à 13,4 millions d'euros le montant nécessaire aux travaux de mise aux normes et de rénovation des sanitaires des Halles Paul Bocuse.

La mairie de Lyon s'apprête à lancer les études en vue de la mise aux normes de sécurité des Halles Paul Bocuse. En avril 2024, un courrier de la préfecture adressé au maire de Lyon et exigeant la réalisation d'un diagnostic de sécurité en urgence avait fuité dans la presse.

Et selon nos confrères de Tribune de Lyon, le rapport rendu en janvier 2025 fait état d'un montant de travaux nécessaires estimé à 13,4 millions d'euros. Le chantier concernera entre autres : le renforcement de la tenue au feu des structures, l'isolement des réserves et des locaux techniques, ou encore l'amélioration des dégagements et des voies d'évacuation pour le public et les usagers.

La municipalité devrait également rénover les sanitaires, dont un piteux état. Elle va ainsi lancé des études préalables pour affiner le chiffrage et le projet, dont le coût s'élève à 1,7 million d'euros. Une nouvelle redevance, dont le montant s'élèvera à 3 % du chiffre d'affaire des commerçants, sera également mise en place. Elle participera à payer les travaux à venir.