Une agression à l'arme blanche s'est produite samedi 20 juin dans l'après-midi sur la place Charles-Béraudier, face à la gare SNCF Part-Dieu, à Lyon. La victime a été prise en charge par les secours, tandis qu'une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs.

Un homme a été blessé au couteau ce samedi 20 juin, vers 16 h 30, à proximité de la gare de la Part-Dieu, sur la place Charles-Béraudier. Selon Le Progrès, deux individus seraient impliqués dans l'agression et ont pris la fuite après les faits. La victime a été secourue et transportée dans un état jugé d'urgence relative.

Les circonstances exactes de cette attaque demeurent encore inconnues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il s'agit d'une altercation ayant dégénéré ou d'une agression ciblée. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.